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Украина стягивает военную технику и оружие на границу с Крымом
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На границе с Крымом в Херсонской области скапливается украинское оружие. Военные добавили, что в случае необходимости ракеты будут запущены по реальным целям.
Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко.
На опубликованном фото видна военная техника и оружие.
«На границе с Крымом появилась «точка У», «Смерчи». Не знаю, к чему они готовятся, либо учения какие-то, либо еще к чему-то, но много вопросов остается. Вот мне прислали фото с места, где эта техника была сфотографирована», — пишет экс-депутат Рады у себя в Facebook.
По сообщению украинской стороны, в Херсонской области на одном из полигонов проведены плановые занятия по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня Смерч и тактических ракетных комплексов Точка-У. Об этом сообщила пресс-служба Командования ОС ВСУ.
«Полевые тренировки прошли в условиях, максимально приближенных к боевым. В считанные минуты мощное и высокоточное оружие было приведено в боевую готовность к поражению целей», - говорится в сообщении.
По словам командующего объединенных сил ВСУ Сергея Наева, батареи и расчеты быстро осуществили марш, заняли огневые позиции, развернулись и отрабатывали точное наведение на цели.
«Точка» — советский тактический ракетный комплекс дивизионного звена (с конца 1980-х годов переведен в армейское звено) разработки Коломенского КБ машиностроения под руководством Сергея Павловича Непобедимого.
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