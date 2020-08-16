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Общество

Удивительные открытия археологов пролили свет на историю Крыма

18:42 воскресенье, 16 августа 2020
Удивительные открытия археологов пролили свет на историю Крыма

фото © www.gintur.com

Накануне археологи отметили профессиональный праздник. Любители разгадывать загадки древности в это время находятся на раскопках.

Сейчас в разгаре что называется «полевой сезон». Работы ведутся и на востоке, и на юго-западе полуострова. Каждый день представители одной из самых романтичных профессий находя новые артефакты и проливают свет на историю Крыма.

Специалисты Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского исследуют окрестности города Мангуп-Кале. Подъем сюда уже можно считать подвигом и приключением. Археологи тут проводят большую часть лета.

Палаточный лагерь автономный. В пяти минутах ходьбы — раскопки. В этом году археологи обнажили каменные стены дворца мангупских князей. А под ним — следы еще одной эпохи.

В почве вместе с черепицей и керамикой лежал и уникальный медальон элитного война византийской армии. Он пережил своего хозяина и сохранился в хорошем состоянии. Только этот медальон уже можно считать главной находкой сезона, говорят ученые. Для мангупа это первая подобная находка. Вместе с медальоном найдены монеты, которые воины получали в качестве жалования. Артефакты предположительно V-VI века нашей эры. Здесь же расписная глиняная посуда и самые частые находки — амфоры.

В этой экспедиции разумеется будут и новые открытия. К примеру, когда будут установлены границы ворот станет ясно насколько масштабным был город Мангуп-Кале.

Большие открытия и уникальные артефакты – прямо под рукой археологов. На раскопках важна кропотливая работа. А после тяжелого трудового дня посиделки у костра под хорошую музыку. Археологи говорят, что в такой романтичной атмосфере хочется творить.

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