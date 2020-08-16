Курортный сезон
Развитие сюжета: Российские «звезды» все чаще называют отдых в Крыму «мучением» ● «Все стоки идут в бухту». Что происходит с канализацией в Балаклаве ● Пляжи Судака: немытая гранитная набережная и проблемы с вывозом мусора ● Крымским отелям не хватает персонала в турсезон ● Россияне купили более 10 тысяч «единых» билетов в Крым и обратно
Туристы превратили пляжи Крыма в свалки
фото © Новости Крыма
В этом году самым популярным видом туризма в Крыму является автотуризм. Новая транспортная инфраструктура привлекает, а гости выбирают отдых в формате кемпинга — на расстоянии друг от друга.
Правда некоторые пляжи превратились из-за этого в стоянки и свалки.
Кроме пляжей, мусорные горы и зловонный запах появляются в парках и скверах курортных городов. Коммунальщики не справляются с таким объемом. В социальную сеть ежедневно выкладываются видеоролики о том, как туристы мусорят в скверах, на пляжах, а порой и вовсе выбрасывают мусор на ходу автомобиля.
Совсем недостаточно урн и контейнеров в одном из самых живописных мест полуострова — на мысе Фиолент. Его чистота и красоты которые восхищали когда-то Пушкина, сейчас вряд ли бы удивили поэта. Наша культура кажется сильно изменилась. На мысе с каждым днем растет свалка.
А вот ялтинские пляжи и набережная выглядят чище, и чуть ли ни на каждом шагу установлены урны. В городе отчетливо видна работа так называемых маэстро чистоты. Конечно к концу дня мусора на пляже становится больше, и это понятно, ведь отдыхающих здесь сотни.
Портят идиллию люди с вредными привычками, после себя они оставляют окурки. И встречаются они на каждом пляже Крыма. И если где-то можно просеять песок, чтобы избавиться от выкуренных сигарет, то с галькой сложнее. Да и убирают, как показывает практика, вовсе не на всех пляжах.
Поток автотуристов в этом году поражает. Но вот сознательные и культурные туристы, судя по местам отдыха, составляют к сожалению меньшую часть от общего количества курортников. И коммунальные службы справляются не везде. На десятки тысяч отдыхающих сотни дворников. Крым всегда приветлив к гостям, но просит и взаимности.
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