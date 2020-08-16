Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии

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Свидетельница аварии, в которой погиб рок-музыкант Виктор Цой, рассказала телеканалу НТВ о новых подробностях трагедии.

Женщина, которая назвала себя Парслой, проживает в ста метрах от места, где разбился Цой. По ее словам, она стала свидетельницей того, как автомобиль Цоя пронесся мимо ее дома на огромной скорости, затем резко выскочил на встречную полосу и врезался в автобус. Парсла отметила, что удар был такой силы, что двигатель легковушки отлетел к дереву.

Женщина вызвала медиков и милицию, а также помогла достать тело музыканта из автомобиля.

«Там уже ничем нельзя было помочь», - подчеркнула она.

На следующий день после аварии Парсла узнала у местных следователей, что в крови Виктора Цоя якобы обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Потом эту информацию из документов убрали, утверждает женщина.

Лидер группы «Кино» погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года, спустя меньше месяца после своего 28-летия. По официальной версии, Цой уснул за рулем и его легковой «Москвич» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «Икарус».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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