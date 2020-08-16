Синоптики рассказали, как долго продлится в этом году в Крыму бархатный сезон

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Осень на Крымском полуострове будет строго соответствовать климатической норме - до октября в регионе продлится комфортный бархатный сезон.

Такой прогноз этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

В отличие от остальных регионов России, в Крыму настоящая осень наступит только в октябре.

«Грядущий осенне-зимний сезон будет проходить так, как предначертано природой. То есть и осень вступит в свои права строго по своим климатическим канонам, и зима. Для Симферополя средние ночные температуры воздуха составят +11,6 градусов, дневные – +23,1», - прогнозирует специалист.

Он также отметил, что в последние две недели августа аномальной жары в республике не ожидается – «финал лета будет достаточно комфортным». При этом могут быть колебания температуры в пределах климатической нормы.

Ранее эксперт сообщил, что с 17 августа в Крыму потеплеет. Температура будет колебаться от +25 до +34 градусов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Холодное арктическое вторжение краем зацепит Крым. До конца недели в Крыму холодный атмосферный фронт обеспечит прохладную погоду. Местами ночью будет до +10, спрогнозировал ведущий центр погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.