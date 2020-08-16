Российские «звезды» все чаще называют отдых в Крыму «мучением»

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Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на отдых в Крыму и заявила, что хочет отдыхать в отелях «все включено».

Об этом она написала на своей странице в Инстаграм.

Бородина написала, что отдыхает в Ялте и Гурзуфе, и рассказала, что отпуск проводит на «колоритном пляжике, как в 90-е: в карты люди играют и кормят борщецом на обед». Телеведущая заявила, что на полуострове ей осталось «два дня мучений» и пожаловалась, что уже хочет отдыхать в пятизвездочных отелях «все включено».

При этом, после того, как подписчики начали спрашивать, почему Бородина не поехала в Турцию вместо Крыма, телеведущая поспешила оправдаться: «Я не еду ни в какую Турцию, мы тут остаемся и тут нравится все, просто есть свои моменты, которые нравятся и к которым привыкли. Что сразу все переворачивать то», написала она.

«Прям за моей спиной медведь Гора на Южном берегу Крыма, расположенная на границе Большой Алушты и Большой Ялты. Она похожа на огромного медведя, склонённого к морю. И все легенды о Медведь-горе связаны с этим животным. Моя подруга улетела в Москву и оставила в наследство 4 лежака и 2 надувашки))) такой колоритный пляжик, как в 90е)) в карты люди играют и кормят борщецом на обед 😁 я уже хочу в отель где все включено , море, пляж, еда и сидишь на одном месте, мне так спокойней. Осталось 2 дня «мучений»)))) в Крыму хорошо, а в отеле все включено ещё лучше))) а как любите вы?) p.s нельзя же быть такими злыми? Отель про «все включено» тоже в Крыму, а не в Турции ! Я не еду ни в какую Турцию, мы тут остаемся и тут нравится все, просто есть свои моменты, которые нравятся и к которым привыкли. Что сразу все переворачивать то. А зачем тогда поехали? А что не в Турции? А почему не нравится? Кто сказал , что не нравится то?! Ждем отель, чтобы уже остановится в одном месте и там все включено , как привыкли. И все включено, это не значит хавчик и алкоголь на халяву))) это значит все развлечения для деток, для взрослых. Сиди кайфуй, вот о чем речь», - написала телеведущая.

В тексте использованы материалы: МК

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