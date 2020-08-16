Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 16 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 16 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (В Нижнегорском и Черноморском районах почвенная засуха), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (в западных районах и в г. Севастополе чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность в восточных и центральных районах (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 26, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 76 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 25, ночью около 19 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 74 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 25, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 66 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 25, ночью около 17 градусов. Ветер С 17 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 73 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 24, ночью около 21 градусов. Ветер северный 18 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 63 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 28, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 70 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 26, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 30 до 75 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 27, ночью от 16 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 25 до 63 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 20, ночью около 13 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 62 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 22, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северный 6 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 70 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 25, в Николаевке - 25, в Севастополе - 24, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 29, на Кипре - 28, в Одессе - 26, в Сочи - 27, в Турции - 29, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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