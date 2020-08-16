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Петросян возмутился из-за отмены гастролей в Крыму
фото © rbc.ru
Известный юморист Евгений Петросян написал в Instagram, что у него отменились гастроли в Крыму.
Кроме того, «висят на волоске» концерты в Краснодарском крае.
«У меня в августе отменились гастроли в Крыму. Сейчас «на волоске» висят выступления в Сочи и Адлере в конце августа. Там местные власти до сих пор нам ничего не говорят», - написал Евгений Петросян.
Запреты концертов связаны с пандемией коронавирусной инфекции.
«Я не совсем понимаю, почему в кинотеатре можно собирать зрителей
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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