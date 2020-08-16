Петросян возмутился из-за отмены гастролей в Крыму

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Известный юморист Евгений Петросян написал в Instagram, что у него отменились гастроли в Крыму.

Кроме того, «висят на волоске» концерты в Краснодарском крае.

«У меня в августе отменились гастроли в Крыму. Сейчас «на волоске» висят выступления в Сочи и Адлере в конце августа. Там местные власти до сих пор нам ничего не говорят», - написал Евгений Петросян.

Запреты концертов связаны с пандемией коронавирусной инфекции.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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