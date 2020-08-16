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Происшествия

Огонь уничтожил легковой автомобиль в ночном ДТП на «Тавриде»

14:14 воскресенье, 16 августа 2020

ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого загорелась легковушка, произошло минувшей ночью на трассе «Таврида» в Крыму.

Об этом в группе «Автопартнер Крым» сообщают очевидцы.

Авария случилась в районе Белогорска. По словам свидетелей ДТП, легковой автомобиль врезался в грузовик, после чего легковушка загорелась. В автомобиле находилось много вещей: люди переезжали в Крым. Очевидцы попытались потушить пожар, но безрезультатно: огонь уничтожил большую часть вещей, в том числе и документы.

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