«Нельзя опускать до эконом-класса» - эксперт о турсекторе Крыма

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Запрос на пятизвездочные отели в Крыму сильно превысил возможности региона, что сформировало запрос на строительство большего числа объектов такого уровня.

Однако только лишь возведения отелей недостаточно, необходимо комплексное развитие инфраструктуры VIP-отдыха - это позволит привлечь в Крым большее число туристов, ранее предпочитавших заграничные курорты.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в Крыму Валентина Марнопольская.

«Нельзя опускать курорт до уровня эконом-класса, – сказала эксперт. – В Крыму есть разные объекты, но сегмент «люкс» надо дополнять, тогда мы сможем переориентировать туристов, предпочитавших ранее заграничные курорты».

По мнению Марнопольской, недостаточно построить пятизвездочные отели, важно развивать инфраструктуру, направленную на удовлетворение потребностей их гостей.

Спектр весьма широк – от обслуживания непосредственно в отеле, организации экскурсий и эксклюзивной кухни до аренды яхт, автомобилей и вертолетов. В этом году сотрудники туристической отрасли столкнулись с дефицитом предложений на рынке и не смогли в полной мере удовлетворить спрос.

«Необходимость заранее (как правило, за несколько дней, – ред.) бронировать яхту или столик в дорогом ресторане порождает общую неудовлетворенность отдыхом, – убеждена Марнопольская. – Кроме того, важно понимать, что определенный уровень должен быть предоставлен не только в отеле, но и вне его. А этого Крым пока не может реализовать».

Руководитель представительства гостинично–туристической ассоциации в Крыму отметила, что по результатам курортного сезона будут проведены исследования, которые помогут лучше понять требования туристов и выработать программу для изменения отрасли региона.

«Психологически курорт формируется не за один сезон – это происходит годами, - считает Марнопольская. – Крыму будет очень нелегко заходить на туристический рынок. Нас постоянно будут сравнивать с традиционными курортами, такими как Египет или Турция».

Эксперт отметила, что вышеперечисленные направления также имеют свои особенности, но это не мешает им притягивать миллионы туристов ежегодно.

«В Египте категорически не рекомендуют чистить зубы с водопроводной водой, на экскурсию в автобусе вы едете с автоматчиком, а вне отеля зачастую столкнетесь с полнейшей антисанитарией, – приводит пример эксперт. – Но, несмотря на эти обстоятельства, люди очень любят Египет. Это своеобразный рубеж, который будет преодолен и в Крыму».

Марнопольская убеждена, что важным аспектом успешности региона как центра притяжения туристов является наличие профессионального персонала как в отелях, так и за его пределами. Важно «изменить отношение местного населения к гостям», как это было сделано в Сочи: «гость должен чувствовать себя комфортно и за пределами отеля, а для этого необходимо провести работу с таксистами, экскурсоводами, сотрудниками магазинов и сувенирных лавочек - это сложная и длительная работа, но она дает плоды».

По мнению Марнопольской, высказанное некоторыми туристами недовольство – это ситуативное восприятие Крыма: у многих туристов остались очень приятные впечатления от отдыха.

«Таких большинство. Многие из них посетили Крым впервые и готовы приехать еще, – считает она. – Дело в том, что качество сервиса в пятизвездочных отелях у нас не сильно отличается от других стран. Конечно, есть свои особенности, и это естественно, поскольку в каждой стране свои приоритеты и менталитет».

Эксперт уверена, что большая часть негативных отзывов от гостей премиум сегмента в этом году спровоцирована не столько недостаточным качеством сервиса, сколько отсутствием выбора места отдыха.

«Из-за закрытых границ они были лишены выбора места отдыха, – говорит эксперт. – Они уже испытали недовольство. У них соответствующий настрой на отдых, и они критически относятся к своему окружению. Соответственно это и вызывает нарекания со стороны туристов».

В то же время есть группа туристов, которые изначально выбирали Крым и отели премиум сегмента. Они прекрасно знакомы как с плюсами региона, так и с его минусами. От представителей этой группы мы ежегодно получаем обратную связь и фиксируем информацию об улучшении сервиса и положительные отзывы об изменении инфраструктуры.

«Крыму предстоит большая работа, но у нас есть все шансы стать конкурентоспособным курортом для гостей премиум сегмента», - заключила Марнопольская.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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