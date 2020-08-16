Неисправный самолет Аэрофлота привез пассажиров в Крым

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Людей не выпускали из аэропорта в течение трех часов.

Вчера, 15 августа, в аэропорт Симферополя прибыло неисправное воздушное судно «Аэрофлота» FV-5513. Поломка была обнаружена в багажном отсеке самолета. О неисправности людям на борту не сообщили.

О проблемах багажного отсека самолета томящимся в ожидании пассажирам рассказали только спустя два с половиной часа. За это время ни сотрудники аэропорта, ни представители авиакомпании не дали никаких объяснений. Багаж людям не выдавали и из-за аэропорта также не выпускали.

«Прилетело более 500 человек. Ничего внятного не говорят: то отсек в самолете заклинил, то завтра багаж будет. Спустя два с половиной часа багаж выдали, очень насторожило, что летели на самолете с неисправностью. Но невозможность открыть багажный отсек на земле, это лучше, чем если бы он сам открылся в воздухе...Уровень сервиса — Крым», — рассказал автор видео.

Появившаяся какое-то время спустя менеджер никаких определенных пояснений сложившейся ситуации не предоставила. Она предложила пассажирам составить жалобу на сайте авиакомпании.

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