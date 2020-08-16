Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц

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В России массовая вакцинация людей от коронавируса стартует примерно через месяц, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее он сказал, что препарат поступит в гражданский оборот спустя месяц после начала пострегистрационного исследования — в течение 1,5 месяца.

«Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой (после начала третьего этапа исследований) только из-за того, что основная масса наработанной вакцины пойдет на пострегистрационное исследование. После этого остальная продукция пойдет на гражданский оборот. Задержка 2–3 недели, может быть, месяц»,— сказал Гинцбург «РИА Новости».

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Ее разработал центр им. Гамалеи. На пострегистрационном этапе исследований препарат могут ввести десяткам тысяч человек.

В тексте использованы материалы: РИА Новости

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