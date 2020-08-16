Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: плюс 7 новых больных ● В Крыму 45 новых заражений коронавирусом за сутки ● Врач не видит «катастрофы» в резком росте числа заражений в Крыму ● В Севастополе - четыре новых заражений коронавирусом ● Школьникам Крыма усложнят программу из-за коронавируса
Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц
фото © pravda.com.ua
В России массовая вакцинация людей от коронавируса стартует примерно через месяц, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее он сказал, что препарат поступит в гражданский оборот спустя месяц после начала пострегистрационного исследования — в течение 1,5 месяца.
«Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой (после начала третьего этапа исследований) только из-за того, что основная масса наработанной вакцины пойдет на пострегистрационное исследование. После этого остальная продукция пойдет на гражданский оборот. Задержка 2–3 недели, может быть, месяц»,— сказал Гинцбург «РИА Новости».
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Ее разработал центр им. Гамалеи. На пострегистрационном этапе исследований препарат могут ввести десяткам тысяч человек.
В тексте использованы материалы: РИА Новости
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе власти обещают медикам вернуть отнятые у них надбавки к зарплате. Врио главы Севастополя Михаил Развожаев пообещал медикам вернуть отнятые у них после повышения оклада надбавки к зарплате.
В Крыму 45 новых заражений коронавирусом за сутки. За 15 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции.
Врач не видит «катастрофы» в резком росте числа заражений в Крыму. Рост заболеваемости в Крыму связан в первую очередь с высокой антропогенной нагрузкой, которую испытывает регион из-за курортного сезона. Однако ничего критического в этом нет.
В Севастополе - четыре новых заражений коронавирусом. В Севастополе за прошедшие сутки подтвердилось четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
Свидетельница аварии, в которой погиб рок-музыкант Виктор Цой, рассказала телеканалу НТВ о новых подробностях трагедии.
Украина стягивает военную технику и оружие на границу с Крымом видео
На границе с Крымом в Херсонской области скапливается украинское оружие. Военные добавили, что в случае необходимости ракеты будут запущены по реальным целям.
Удивительные открытия археологов пролили свет на историю Крыма
Накануне археологи отметили профессиональный праздник. Любители разгадывать загадки древности в это время находятся на раскопках.
Валентина Легкоступова скончалась в Москве
Бывшая крымская чиновница и поп-звезда Валентина Легкоступова умерла. 54-летняя российская певица накануне смерти находилась в состоянии комы.
14 августа
В Крыму утонул пятилетний ребенок
14 августа
В Крыму снова произошла массовая драка с чеченцами
В Крыму в популярном у туристов курорте и здравнице Евпатория произошла массовая драка охранников рынка с уроженцами Чечни.