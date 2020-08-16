Любопытство довело жителя Севастополя до уголовного дела

В Севастополе возбудили уголовное дело по статье о краже против жителя города, который украл панель домофона, сняв ее с одного из подъездов многоквартирного дома.

Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

На кражу злоумышленника – 45-летнего работника одного из коммунальных предприятий города – толкнуло любопытство. Оказалось, мужчина решил посмотреть, как изнутри устроена вызывная панель домофона, поэтому и скрутил ее с двери подъезда.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району оперативно задержали злоумышленника и изъяли украденное оборудование», - отметили в пресс-службе ведомства.

Стоимость панели домофона, на которую позарился севастополец, составляла 32 тысячи рублей. Чрезмерная любознательность может стоить жителю города лишения свободы сроком до двух лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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