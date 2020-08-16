Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +27
море +24

Происшествия

Любопытство довело жителя Севастополя до уголовного дела

12:48 воскресенье, 16 августа 2020
Севастополь

В Севастополе возбудили уголовное дело по статье о краже против жителя города, который украл панель домофона, сняв ее с одного из подъездов многоквартирного дома.

Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

На кражу злоумышленника – 45-летнего работника одного из коммунальных предприятий города – толкнуло любопытство. Оказалось, мужчина решил посмотреть, как изнутри устроена вызывная панель домофона, поэтому и скрутил ее с двери подъезда.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району оперативно задержали злоумышленника и изъяли украденное оборудование», - отметили в пресс-службе ведомства.

Стоимость панели домофона, на которую позарился севастополец, составляла 32 тысячи рублей. Чрезмерная любознательность может стоить жителю города лишения свободы сроком до двух лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе возбудили уголовное дело за торговлю кроссовок известных брендов. Южное таможенное управление сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателей Севастополя, который, как утверждают в ведомстве, занимается реализацией контрафактных кроссовок.

В Ялте аквапарки заставили делать два санитарных дня в неделю. Власти Ялты проверили работу аттракционов и аквапарков в регионе.

Результаты проверки Керчи от МВД: мошенники, наркотики, пьяные за рулем. 243 административных протокола, 82 преступления и находившийся в федеральном розыске злоумышленник – таким «уловом» порадовала правоохранителей двухдневная профилактическая операция «Курорт» в Керчи.

В Севастополе объявили наивысший класс пожароопасности. На территории Севастополя на период c 14 по 16 августа объявлен пятый класс пожароопасности – наивысший по пятибалльной шкале.

Курортный сезон
Российские «звезды» все чаще называют отдых в Крыму «мучением»

Российские «звезды» все чаще называют отдых в Крыму «мучением»

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на отдых в Крыму и заявила, что хочет отдыхать в отелях «все включено».

Происшествия
В Крыму снова произошла массовая драка с чеченцами

В Крыму снова произошла массовая драка с чеченцами

В Крыму в популярном у туристов курорте и здравнице Евпатория произошла массовая драка охранников рынка с уроженцами Чечни.

Власть
Крым стал «пугалом» для Европы

Крым стал «пугалом» для Европы

Благодаря дислоцированным в Крыму российским воинским частям и растущему присутствию Черноморского флота в Черном и Средиземном морях полуостров становится серьезной угрозой для половины Европы и НАТО.

Власть
Власти Ялты посчитали пешеходов на городской набережной

Власти Ялты посчитали пешеходов на городской набережной

В июле по набережной Ялты прошлись 249 тысяч человек, утверждают в администрации города.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации