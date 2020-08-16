Крымские власти посоветовали подрядчику ремонта дорог в Симферополе ускориться

Власти Республики Крым посоветовали ускориться одному из подрядчиков ремонта дорог в Симферополе – госпредприятию «Крымавтодор» - в два раза.

Об этом сегодня журналистам сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

«Работами компании ЦДС остался доволен, а по «Крымавтодору» есть вопросы по темпам. Темпы можно наращивать, и с плановых 600 тонн в сутки подрядчик укладывает порядка 300 тонн. Была поставлена задача ускорить темп укладки асфальта в два раза», - рассказал Кабанов.

По его словам, работы по объектам будут завершены до 1 ноября. При этом Кабанов отметил, что работы можно сдать раньше этого срока, поэтому «была поставлена задача ускориться».

Ранее Служба автомобильных дорог Крыма сообщила, что три подрядные организации отремонтируют ряд межмуниципальных и городских дороги до декабря текущего года – строители уже приступили к работе на объектах.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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