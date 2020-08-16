Крым стал «пугалом» для Европы

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Благодаря дислоцированным в Крыму российским воинским частям и растущему присутствию Черноморского флота в Черном и Средиземном морях полуостров становится серьезной угрозой для половины Европы и НАТО.

Такого мнения придерживается польское издание Defence24.

По словам автора статьи Марека Домбровского, российские противокорабельные ракеты охватывают практически все Азовское и Черное моря, возможности боевой авиации и системы противовоздушной обороны в последнее время значительно возросли. Кроме того, военный потенциал Крыма может усилиться в случае размещения на полуострове ракетных комплексов «Искандер» увеличенной дальности и ядерного оружия.

Русские с нынешними системами, установленными в Крыму или вблизи него, уже могут атаковать половину Европы (включая почти всю территорию Польши), восточное Средиземноморье, Северную Африку и регион Персидского залива, — отмечает Домбровский.

Он добавил, что Крым как военная база выступает в качестве «пугала» для других стран. При этом «реальной реакции» на это со стороны стран региона и НАТО нет, а протестов «одинокой Украины» и политических призывов Румынии пока недостаточно.

Ранее в МИД России призвали США и НАТО взвесить все риски и подумать о последствиях в связи с созданием «дуги напряженности» н вблизи границ РФ. В ведомстве отметили, что провокационные действия не останутся без ответа со стороны Москвы.

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