Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму 45 новых заражений коронавирусом за сутки ● Врач не видит «катастрофы» в резком росте числа заражений в Крыму ● В Севастополе - четыре новых заражений коронавирусом ● Школьникам Крыма усложнят программу из-за коронавируса ● Один человек с COVID-19 скончался в Крыму
Коронавирус в Севастополе: плюс 7 новых больных
фото © vk.com/aksenovrk
За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы семь новых случаев заболевания COVID-19, сообщает правительство города.
«Шестеро из заболевших – люди в возрасте от 62 до 80 лет; один из пенсионеров приехал из другого региона, остальные — местные жители. Также диагноз подтвердился у 34-летней женщины, она заразилась от заболевшего ранее мужа», - пояснили в правительстве, отметив, что пятеро пациентов выписаны после выздоровления.
В настоящий момент в стационарах находится 62 пациента с коронавирусом. Выздоровели 326 человека, 12 - умерли. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 419 человек.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 182 человек, в городской больнице № 9 – 139. Под наблюдением по месту жительства – 464 человека.
Как сообщалось, за минувшие сутки в Крыму выявлено 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии коронавируса в республике заразилось 1760 человек.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко пояснил, что рост заболеваемости в Крыму связан в первую очередь с высокой антропогенной нагрузкой, которую испытывает регион из-за курортного сезона. Однако ничего критического в этом нет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму 45 новых заражений коронавирусом за сутки. За 15 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции.
Врач не видит «катастрофы» в резком росте числа заражений в Крыму. Рост заболеваемости в Крыму связан в первую очередь с высокой антропогенной нагрузкой, которую испытывает регион из-за курортного сезона. Однако ничего критического в этом нет.
В Севастополе - четыре новых заражений коронавирусом. В Севастополе за прошедшие сутки подтвердилось четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Один человек с COVID-19 скончался в Крыму. Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.
Российские «звезды» все чаще называют отдых в Крыму «мучением»
Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на отдых в Крыму и заявила, что хочет отдыхать в отелях «все включено».
В Крыму снова произошла массовая драка с чеченцами
В Крыму в популярном у туристов курорте и здравнице Евпатория произошла массовая драка охранников рынка с уроженцами Чечни.
Крым стал «пугалом» для Европы
Благодаря дислоцированным в Крыму российским воинским частям и растущему присутствию Черноморского флота в Черном и Средиземном морях полуостров становится серьезной угрозой для половины Европы и НАТО.
Валентина Легкоступова скончалась в Москве
Бывшая крымская чиновница и поп-звезда Валентина Легкоступова умерла. 54-летняя российская певица накануне смерти находилась в состоянии комы.
вчера
В Крыму утонул пятилетний ребенок
14 августа
Власти Ялты посчитали пешеходов на городской набережной
В июле по набережной Ялты прошлись 249 тысяч человек, утверждают в администрации города.