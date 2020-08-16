Коронавирус в Севастополе: плюс 7 новых больных

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За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы семь новых случаев заболевания COVID-19, сообщает правительство города.

«Шестеро из заболевших – люди в возрасте от 62 до 80 лет; один из пенсионеров приехал из другого региона, остальные — местные жители. Также диагноз подтвердился у 34-летней женщины, она заразилась от заболевшего ранее мужа», - пояснили в правительстве, отметив, что пятеро пациентов выписаны после выздоровления.

В настоящий момент в стационарах находится 62 пациента с коронавирусом. Выздоровели 326 человека, 12 - умерли. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 419 человек.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 182 человек, в городской больнице № 9 – 139. Под наблюдением по месту жительства – 464 человека.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Крыму выявлено 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии коронавируса в республике заразилось 1760 человек.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко пояснил, что рост заболеваемости в Крыму связан в первую очередь с высокой антропогенной нагрузкой, которую испытывает регион из-за курортного сезона. Однако ничего критического в этом нет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму 45 новых заражений коронавирусом за сутки. За 15 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции.

Врач не видит «катастрофы» в резком росте числа заражений в Крыму. Рост заболеваемости в Крыму связан в первую очередь с высокой антропогенной нагрузкой, которую испытывает регион из-за курортного сезона. Однако ничего критического в этом нет.

В Севастополе - четыре новых заражений коронавирусом. В Севастополе за прошедшие сутки подтвердилось четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Один человек с COVID-19 скончался в Крыму. Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.