Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +27
море +24

Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: плюс 7 новых больных

13:40 воскресенье, 16 августа 2020
Севастополь
Коронавирус в Севастополе: плюс 7 новых больных

фото © vk.com/aksenovrk

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы семь новых случаев заболевания COVID-19, сообщает правительство города.

«Шестеро из заболевших – люди в возрасте от 62 до 80 лет; один из пенсионеров приехал из другого региона, остальные — местные жители. Также диагноз подтвердился у 34-летней женщины, она заразилась от заболевшего ранее мужа», - пояснили в правительстве, отметив, что пятеро пациентов выписаны после выздоровления.

В настоящий момент в стационарах находится 62 пациента с коронавирусом. Выздоровели 326 человека, 12 - умерли. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 419 человек. 

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 182 человек, в городской больнице № 9 – 139. Под наблюдением по месту жительства – 464 человека.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Крыму выявлено 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии коронавируса в республике заразилось 1760 человек.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко пояснил, что рост заболеваемости в Крыму связан в первую очередь с высокой антропогенной нагрузкой, которую испытывает регион из-за курортного сезона. Однако ничего критического в этом нет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму 45 новых заражений коронавирусом за сутки. За 15 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции.

Врач не видит «катастрофы» в резком росте числа заражений в Крыму. Рост заболеваемости в Крыму связан в первую очередь с высокой антропогенной нагрузкой, которую испытывает регион из-за курортного сезона. Однако ничего критического в этом нет.

В Севастополе - четыре новых заражений коронавирусом. В Севастополе за прошедшие сутки подтвердилось четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Один человек с COVID-19 скончался в Крыму. Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Курортный сезон
Российские «звезды» все чаще называют отдых в Крыму «мучением»

Российские «звезды» все чаще называют отдых в Крыму «мучением»

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на отдых в Крыму и заявила, что хочет отдыхать в отелях «все включено».

Происшествия
В Крыму снова произошла массовая драка с чеченцами

В Крыму снова произошла массовая драка с чеченцами

В Крыму в популярном у туристов курорте и здравнице Евпатория произошла массовая драка охранников рынка с уроженцами Чечни.

Власть
Крым стал «пугалом» для Европы

Крым стал «пугалом» для Европы

Благодаря дислоцированным в Крыму российским воинским частям и растущему присутствию Черноморского флота в Черном и Средиземном морях полуостров становится серьезной угрозой для половины Европы и НАТО.

Власть
Власти Ялты посчитали пешеходов на городской набережной

Власти Ялты посчитали пешеходов на городской набережной

В июле по набережной Ялты прошлись 249 тысяч человек, утверждают в администрации города.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации