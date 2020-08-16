Общество
Какой сегодня праздник 16 августа
фото © pixabay.com
Сегодня, 16 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День Воздушного Флота России
День Воздушного флота России (ранее известный как День Авиации) — профессиональный праздник всех пилотов воздушного флота, авиаторов, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры России — отмечается ежегодно в третье воскресенье августа на основании Постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации № 3564-1 от 28 сентября 1992 года «Об установлении праздника День Воздушного Флота России».
В этот день традиционно проводятся праздничные мероприятия, посвященные и Дню Военно-воздушных сил России, с показательными выступлениями пилотажных групп, вертолетов и парашютными прыжками.
День малинового варенья
День малинового варенья был придуман сообществом сервиса Daily-menu.ru в 2015 году. И выбор даты праздника не случаен – на Руси этот день назывался Малинником и был посвящен ягоде, любимой с давних времен всеми, вне зависимости от возраста и социального положения.
Малину ценили во все времена за ее вкус и полезные качества и использовали не только как продукт питания, но и как целебное средство против простуд и для повышения иммунитета. До сих пор малина любима и широко используется в кулинарии (пироги, желе, кисели и т.д.). Ее заготавливают впрок самыми разными способами – сушат, замораживают, варят компоты и варенья.
Антон Вихровей, Малинник
Народный праздник «Антон Вихровей» отмечается 16 августа (3 августа по старому стилю). В этот день церковь вспоминает святого Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. Другие названия праздника: «Вихревеи», «Малинник», «Орешник», «Антон», «Исакий». 16 августа люди ждали появления вихрей, которых можно было расспросить о том, какова будет в этом году зима.
Также сегодня, 16 августа, отмечают такие праздники:
- День памяти Элвиса Пресли
- День памяти преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца
- Сиенский Палио - скачки в итальянском городе Сиене
- День спорта в Казахстане
- День Военно-воздушных сил Республики Беларусь
- День Джокера
- День чуда-своими-руками
- День любви (Ту бе-Ав) в Израиле
- День рома (National Rum Day) в США
- День рассказывания анекдотов (National Tell A Joke Day) в США
- День воздушно-десантных войск (National Airborne Day) в США
- День американских горок (National Roller Coaster Day) в США
- День защиты детей в Парагвае
- День возрождения республики в Доминикане
Сегодня именины празднуют: Иван, Антон, Кузьма, Исаакий, Фауст, Далмат, Ражден, Саломея.
Что происходило 16 августа в прошлые годы
1812 - русские войска и армии Наполеона схлестнулись в битве за Смоленск.
1812 - в ходе англо-американской войны американский генерал Уильям Халл сдал Форт Детройт без боя.
1930 - создан первый звуковой цветной мультипликационный фильм.
1941 - командиры и политработники, попавшие в плен, объявлялись командованием СССР дезертирами, а семьи плененных подлежали аресту и выселению.
1945 - Москва и Варшава подписали договор о советско-польской границе, в основе документа лежала «линия Керзона»: линия в основном соответствует этнографическому принципу.
1976 - в прокате появилась кинокомедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» (фильм, который бывшие жители СССР ассоциируют с Новым годом).
1992 - первый матч в своей новейшей истории провела Сборная России по футболу, российские футболисты одолели сборную Мексики со счетом 2:0.
1995 - жители Бермудских островов решили остаться британской колонией и проголосовали против независимости.
2006 - русская Википедия (интернет-энциклопедия) пополнилась 100 000-ой статьей.
2009 - ужасная катастрофа на авиасалоне МАКС-2009 в России: разбились 2 самолета Су-27 группы «Русские Витязи», командир Игорь Валентинович Ткаченко погиб.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 16 августа. Какие праздники будут завтра?
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