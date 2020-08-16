Власть
Аксенов отменил разрешение на добычу камня в Судаке
фото © Крым.реалии
Глава Крыма Сергей Аксенов отменил разрешение, выданное в 2016 году крымским Минэкологии и природных ресурсов, на добычу недр на участке Чокаташский в Судаке.
Соответствующее распоряжение Аксенова 14 августа опубликовано на правительственном портале.
Эту информацию также подтвердил глава Судака Игорь Степиков.
«Подписанный документ является гарантией того, что работы по добыче камня никогда не начнутся», – написал он в Фейсбуке.
В январе 2020 года министр экологии Крыма Геннадий Нараев сообщил, что работа по разработке карьера по добыче магматических пород на участке Чокаташский в Судаке временно приостановлена до проведения общественных слушаний по этому поводу.
Всего согласно информации Минэкологии Крыма, на полуострове расположены 127 карьеров, из которых 67 – действующие.
В июле 2019 года инспекторы управления Госкомрегистра Крыма сообщали, что на полуострове карьерами самовольно занято более 16 гектаров территории.
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