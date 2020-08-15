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«Все стоки идут в бухту». Что происходит с канализацией в Балаклаве
фото © Крым.реалии
Врио главы Севастополя Михаил Развожаев назвал сброс стоков в море «важнейшей проблемой Балаклавы».
Об этом он говорил во время поездки в этот город.
«Балаклавские КОСы – это часть проекта КОС «Южные». Буквально на следующей неделе подрядчики начинают разворачиваться на площадке в Севастополе. В рамках проекта будет делаться и участок в Балаклаве. Сейчас глубоководный выпуск в Балаклаве не работает – труба сломана, все выбросы идут около бухты вблизи берега. Сейчас мы специально на лодке МЧС подошли к берегу, еще раз посмотрели – действительно прямой сток всех продуктов жизнедеятельности идет в эту замечательную бухту», – отметил врио главы города.
Развожаев поручил изучить проект, по которым был построен глубоководный выпуск.
«Есть люди, которые раньше строили этот глубоководный выпуск, они еще живы. Поручил посмотреть, на каком расстоянии от берега был глубоководный выпуск, еще раз чтобы водолазы сделали обследование – действительно ли труба полностью разрушена, или ее можно в какое-то состояние привести. Моя позиция простая – пока мы строим новые очистные сооружения – нам надо решать проблему здесь и сейчас», – сказал Развожаев.
6 августа 2019 года Развожаев опубликовал фото канализационной трубы, прорыв которой загрязнил прибрежные воды. По информации Развожаева, прорыв образовался еще в 2003 году из-за того, что трубу зацепил тральщик. На расстоянии 750 метров от уреза моря на глубине 35 метров произошел излом стальной трубы со смещением оси.
Ремонт планировали завершить 16 августа. Однако позднее его отложили.
31 июля севастопольский телеканал НТС со ссылкой на ученых севастопольского Морского гидрофизического института сообщил, что из космоса виден очередной сброс из-за прорыва канализации. Сообщалось, что на глубине 36 метров произошел прорыв трубы глубоководного выпуска КОС «Южные», из-за чего более 70% неочищенных стоков оказываются на поверхности воды в прибрежной полосе.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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