В Ялте средь бела дня украли со стройки металл почти на полмиллиона рублей

Сотрудники полиции раскрыли крупную кражу металлических комплектующих со строящегося объекта.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

В дежурную часть ялтинской полиции поступило сообщение о хищении металлических комплектующих с территории строительного объекта. Заявитель является собственником похищенного имущества и выполняет строительные работы по договору подряда. Во время очередного обхода стройки он обнаружил пропажу металла на сумму около 436 тыс. руб.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что территория, на которой ведется строительство, не охраняется и не защищена от возможных посягательств преступников. Изучив записи с камер видеонаблюдения, размещенных в районе предприятия, стражи порядка определили: преступление совершено в дневное время, путем свободного доступа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены регистрационные номера автомобиля, перевозившего похищенное имущество, а также приметы подозреваемого, после чего полицейские разослали соответствующие ориентировки, объявив злоумышленника в розыск.

В результате совместных усилий сотрудников ялтинской полиции и управления уголовного розыска МВД по Республике Крым установлена причастность к преступлению 36-летнего ранее судимого крымчанина. Злоумышленник признал свою вину и написал явку с повинной.

Следователем отдела полиции «Ливадийский» УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы максимальным сроком до 6 лет.

Злоумышленник задержан и взят под стражу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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