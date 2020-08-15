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Власть

В Севастополе возбудили уголовное дело за торговлю кроссовок известных брендов

Южное таможенное управление сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателей Севастополя, который, как утверждают в ведомстве, занимается реализацией контрафактных кроссовок.

«Товары в количестве 212 пар обуви были изъяты из торгового оборота в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий Севастопольской таможни и Севастопольской транспортной прокуратуры 25 июня 2020 года. Сумма ущерба правообладателям брендов (Nike и Adidas) составила более 1,7 млн рублей», – говорится в сообщении

Лицам, нарушившим законодательство, грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы, либо до двух лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

В сообщении таможни не указаны имена предпринимателей. Их комментариев по поводу данных обвинений нет.

Ранее таможня в Крыму сообщила об изъятии 320 пар поддельных кроссовок Adidas, Nike, Reebok у двух предпринимателей ​в Симферополе.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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