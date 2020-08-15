Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Школьникам Крыма усложнят программу из-за коронавируса ● Один человек с COVID-19 скончался в Крыму ● Новый рекорд: в Крыму более полусотни заражений за один день ● В Крыму температуру школьникам будут мерить специальные дежурные ● Масочный режим может быть продлен на годы
В Севастополе - четыре новых заражений коронавирусом
фото © vk.com/aksenovrk
В Севастополе за прошедшие сутки подтвердилось четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
«Двое заболевших – жители Севастополя, двое – приезжие, - отметили в правительстве, добавив, что в настоящее время в стационарах находится 60 человек.
Сутками ранее в городе было выявлено семь новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в Севастополе было выявлено 412 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За это время 326 человек выздоровело, 12 умерли.
«На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 176 человек, в городской больнице №9 – 139 человек. Под наблюдением по месту жительству – 457 человек», - сообщили в пресс-службе правительства.
Также в Севастополе пансионаты «Изумруд» и «Солнышко» по-прежнему работают в режиме обсерваторов.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что за последние сутки в регионе был подтвержден 51 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в республике подтвердилось 1715 случаев заражения коронавирусом.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Новый рекорд: в Крыму более полусотни заражений за один день. За 14 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции.
Масочный режим может быть продлен на годы. Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов убежден, что масочный режим людям придется соблюдать еще пару лет, так как коронавирус не прекратит своего существования.
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В Севастополе - четыре новых заражений коронавирусом
В Севастополе за прошедшие сутки подтвердилось четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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