В Севастополе - четыре новых заражений коронавирусом

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В Севастополе за прошедшие сутки подтвердилось четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

«Двое заболевших – жители Севастополя, двое – приезжие, - отметили в правительстве, добавив, что в настоящее время в стационарах находится 60 человек.

Сутками ранее в городе было выявлено семь новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в Севастополе было выявлено 412 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За это время 326 человек выздоровело, 12 умерли.

«На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 176 человек, в городской больнице №9 – 139 человек. Под наблюдением по месту жительству – 457 человек», - сообщили в пресс-службе правительства.

Также в Севастополе пансионаты «Изумруд» и «Солнышко» по-прежнему работают в режиме обсерваторов.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что за последние сутки в регионе был подтвержден 51 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в республике подтвердилось 1715 случаев заражения коронавирусом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Новый рекорд: в Крыму более полусотни заражений за один день. За 14 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции.

Масочный режим может быть продлен на годы. Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов убежден, что масочный режим людям придется соблюдать еще пару лет, так как коронавирус не прекратит своего существования.

Большинство российских медиков не доверяют местной вакцине от COVID-19. В России 52 процента медицинских работников не готовы сделать прививку от коронавирусной инфекции, зарегистрированной недавно в России.

Минздрав России опубликует данные об исследованиях вакцины от COVID-19. Данные о доклинических и клинических исследованиях российской вакцины от COVID-19 будут опубликованы в ближайшее время.