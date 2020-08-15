В Севастополе Nissan влетел в стену после столкновения с грузовиком

Утром 15 августа в Севастополе произошло столкновение грузового и легкового автомобилей на Балаклавском шоссе в районе магазина «Домино».

В итоге легковой автомобиль перелетел через бордюр и врезался в стену.

Об этом сообщает местное издание ForPost со ссылкой пресс-службу севастопольской полиции.

По информации ведомства, водитель грузовика совершал перестроение и столкнулся с автомобилем Nissan. В результате аварии пострадала пассажирка легкового автомобиля, ее увезли в больницу.

1 августа в Севастополе произошло ДТП на мосту в районе улицы Пожарова: легковой автомобиль въехал в маршрутный автобус. В результате инцидента пострадали 14 человек.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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