Происшествия
В Севастополе Nissan влетел в стену после столкновения с грузовиком
Утром 15 августа в Севастополе произошло столкновение грузового и легкового автомобилей на Балаклавском шоссе в районе магазина «Домино».
В итоге легковой автомобиль перелетел через бордюр и врезался в стену.
Об этом сообщает местное издание ForPost со ссылкой пресс-службу севастопольской полиции.
По информации ведомства, водитель грузовика совершал перестроение и столкнулся с автомобилем Nissan. В результате аварии пострадала пассажирка легкового автомобиля, ее увезли в больницу.
1 августа в Севастополе произошло ДТП на мосту в районе улицы Пожарова: легковой автомобиль въехал в маршрутный автобус. В результате инцидента пострадали 14 человек.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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