Здоровье
В ожидании «двух полосок»: как повысить шансы на успешное ЭКО?
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Экстракорпоральное оплодотворение — это вынужденная мера для женщин, которые не могут забеременеть естественным путем. Вероятность успешного оплодотворения и беременности во многом зависит от возраста и состояния здоровья, однако если вы хотите повысить свои шансы стать мамой, вам придется скорректировать свой образ жизни и отказаться от некоторых привычек.
По данным Американского колледжа акушеров и гинекологов (American College of Obstetricians and Gynecologists), если женщина пытается забеременеть с использованием технологии ЭКО, вероятность наступления беременности составляет:
- 41,5%, в возрасте до 35 лет
- 32% в 35-37 лет
- 22% в 38-40 лет
- 12% в 41-42 года — 12%,
- 5% в 43-44 года — 5%,
- 1% в возрасте старше 44 лет
Когда речь идет о вспомогательных репродуктивных технологиях, многое зависит от уровня квалификации и опыта врача и возможностей эмбриологической лаборатории. Но и от женщины тоже зависит немало.
Вот что вы можете и должны сделать при подготовке к ЭКО:
Нормализовать свой вес
Это непросто, но увы, необходимо. Метаанализ 49 крупнейших исследований показал, что женщины с высоким индексом массы тела (от 27) чаще имеют дисфункцию яичников по сравнению с женщинами с нормальным весом. Кроме того, избыточная масса тела и ожирение повышают риск отмены цикла. Сильная худоба также мало способствует успешному оплодотворению с помощью ЭКО — у пациенток с ИМТ ниже нормы показатели живорождения были ниже, чем у женщин с нормальным весом. Не забывайте, что лишний вес может осложнить состояние здоровья во время беременности.
Отказаться от алкоголя
Известно, что употребление женщинами алкоголя в начале цикла ЭКО может негативно сказаться на результате. Употребление крепких напитков снижает шансы на успешное оплодотворение даже в том случае, если вы пили алкоголь за месяц до процедуры. Исследование показало, что у женщин, которые пили один алкогольный напиток в день, извлекают меньше яйцеклеток чем у трезвенниц, а четыре порции алкоголя в неделю могут существенно снизить показатели живорождения.
Отметим, что временно отказаться от традиции пропустить по стаканчику при подготовке к ЭКО придется не только будущим мамам, но и папам — даже умеренное количество употребляемого алкоголя обоими родителями может снизить шансы на успешное оплодотворение.
Бросить курить
Опять же, отказаться от вредной привычки придется обоим партнерам. Исследование, проведенное в голландских клиниках ЭКО среди более чем 8,4 тысяч женщин показало, что курение снижает уровень живорождения на 7,3%. Более того, частота самопроизвольных абортов у курильщиц составила 21,4% по сравнению с 16,4% у некурящих. При этом «курительный стаж» никак не связан с неудачной беременностью в результате ЭКО..
Уменьшить потребление напитков с содержанием кофеина
Совсем необязательно отказываться от любимого кофе по утрам, но во время подготовки к ЭКО и беременности лучше ограничиться одной чашкой в день. Всего 300 мг кофеина в день (3-4 чашки) значительно повышают риск самопроизвольного аборта. При этом пока не выявлена связь между употреблением кофеина и естественной фертильностью, а значит, вам достаточно просто снизить ежедневную норму потребления, чтобы повысить свои шансы на успешную беременность и роды.
Если же вы кофеман, которому необходимо выпивать несколько чашек в день, попробуйте временно перейти на декаф — кофе с минимальным содержанием кофеина.
В тексте использованы материалы: Медпортал
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В ожидании «двух полосок»: как повысить шансы на успешное ЭКО?
Экстракорпоральное оплодотворение — это вынужденная мера для женщин, которые не могут забеременеть естественным путем. Вероятность успешного оплодотворения и беременности во многом зависит от возраста и состояния здоровья, однако если вы хотите повысить свои шансы стать мамой, вам придется скорректировать свой образ жизни и отказаться от некоторых привычек.
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