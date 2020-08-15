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В Крыму температуру школьникам будут мерить специальные дежурные
фото © Gazeta.ru
Сотрудники Минобразования Крыма ежедневно выезжают в регионы республики в целях осуществления мониторинга готовности образовательных организаций к новому учебному году, готовится ряд методических требований и нововведений.
Об этом в своем интервью «Крымской газете» сообщила министр образования РК Валентина Лаврик.
— Мы готовимся к очной форме обучения и очень серьезно подошли к вопросу безопасности детей. С 14 июля сотрудники министерства выезжают во все без исключения регионы Крыма и проводят мониторинг готовности образовательных организаций к учебному процессу с соблюдением правил Роспотребнадзора. Каждая школа и детсад должны быть обеспечены дезинфицирующими средствами, антисептиками для рук, бесконтактными термометрами, рециркуляторами. Устанавливаются графики проветривания и уборки кабинетов, — рассказала Лаврик.
Также, по словам министра, назначенные дежурные ежедневно будут проверять самочувствие школьников, измерять температуру.
— Тут есть и ответственность родителей: при малейшем недомогании ребенка они должны оставить его дома, — уточнила Лаврик.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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