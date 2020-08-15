Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +23
море +25

Коронавирус в Крыму

В Крыму температуру школьникам будут мерить специальные дежурные

09:40 суббота, 15 августа 2020
В Крыму температуру школьникам будут мерить специальные дежурные

фото © Gazeta.ru

Сотрудники Минобразования Крыма ежедневно выезжают в регионы республики в целях осуществления мониторинга готовности образовательных организаций к новому учебному году, готовится ряд методических требований и нововведений.

Об этом в своем интервью «Крымской газете» сообщила министр образования РК Валентина Лаврик.

— Мы готовимся к очной форме обучения и очень серьезно подошли к вопросу безопасности детей. С 14 июля сотрудники министерства выезжают во все без исключения регионы Крыма и проводят мониторинг готовности образовательных организаций к учебному процессу с соблюдением правил Роспотребнадзора. Каждая школа и детсад должны быть обеспечены дезинфицирующими средствами, антисептиками для рук, бесконтактными термометрами, рециркуляторами. Устанавливаются графики проветривания и уборки кабинетов, — рассказала Лаврик.

Также, по словам министра, назначенные дежурные ежедневно будут проверять самочувствие школьников, измерять температуру.

— Тут есть и ответственность родителей: при малейшем недомогании ребенка они должны оставить его дома, — уточнила Лаврик.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В крымских вузах конкурс - более четырех человек на место. Конкурс на бесплатное обучение в крымских высших учебных заведениях в эту вступительную компанию превышает 4 человека на место.

Власти Севастополя усмотрели нарушения в работе детского лагеря. В частной организации заверяют, что поставили в известность Роспотребнадзор.

Крымчан предупреждают о школьной «побочке» борьбы с коронавирусом. Чтобы минимизировать ущерб от защитных мер, нужна помощь специалистов «по душевной части».

В школьной форме Крыма могут появиться бомберы. Бомберы, свитшоты, худи и толстовки вошли в предварительную версию нового стандарта школьной формы, который разработан по поручению Министерства промышленности и торговли РФ.

Коронавирус в Крыму
Новый рекорд: в Крыму более полусотни заражений за один день

Новый рекорд: в Крыму более полусотни заражений за один день

За 14 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Масочный режим может быть продлен на годы

Масочный режим может быть продлен на годы

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов убежден, что масочный режим людям придется соблюдать еще пару лет, так как коронавирус не прекратит своего существования.

Здоровье
Британский профессор разрушил мифы о здоровой еде, соли и похудении

Британский профессор разрушил мифы о здоровой еде, соли и похудении

Британский профессор Тим Спектор, автор разрушающей мифы книги, утверждает, что все, что вы думаете о еде, неправильно. По мнению ученого, можно пропускать завтрак, веганство не всегда полезно для здоровья, а соль в чипсах не приводит к сердечному приступу.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации