В Крыму пенсионерка случайно обокрала девушку через банкомат

69-летняя жительница Симферополя невольно стала фигурантом уголовного дела по статье о краже, забрав забытые деньги в одном из банкоматов города.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В ведомстве пояснили, что к ним обратилась 22-летняя девушка, которая вечером сняла восемь тысяч рублей в одном из магазинов, но забыла их забрать и ушла по делам. Когда опомнилась и вернулась, денег на месте уже не оказалось, поэтому потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

Оперативники по «горячим следам» задержали 69-летнюю горожанку, которая чистосердечно призналась в том, что забрала «бесхозные» деньги, и с помощью правоохранителей сразу же вернула их забывчивой девушке. Тем не менее, действия женщины по закону расцениваются как уголовное преступление, причем с причинением значительного ущерба, пояснили правоохранительных органах.

«Не стоит брать деньги, если вы подходите к банкомату и понимаете, что кто-то их оставил в ячейке выдачи наличных. Это уголовное наказуемо по статье «Кража», - отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что тяжесть кражи определяется в зависимости от размера суммы. – Не стоит недооценивать систему и надеяться, что никто вас не видит. Видят и записывают камеры, которые в обязательном порядке устанавливаются во всех местах, где расположены банкоматы. Дополнительная камера находится непосредственно в банкомате на уровне лица человека».

В случае, если вы подошли к банкомату и обнаружили забытые в ячейке выдачи деньги, правоохранители советуют осмотреться и предупредить человека, отошедшего от банкомата, что деньги он оставил. Если рядом никого нет, а дело происходит в рабочее время в банке, то в МВД советуют сфотографировать деньги в банкомате или записать видео и подозвать сотрудника банка, чтобы он разобрался с ситуацией.

«Если все происходит вечером/ночью, то просто не подходите к банкомату до тех пор, пока он не заберет деньги обратно. Дело в том, что невостребованные деньги или карты банкомат забирает обратно, если в течение нескольких минут их никто не взял», - сообщили в пресс-службе МВД.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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