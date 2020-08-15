В Крыму арестовали водителя, сбившего трех детей

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Водителю, сбившему в Джанкойском районе трех девочек, одна из которых погибла на месте, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Трагедия произошла вечером 13 августа в Джанкойском районе. 34-летний мужчина, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и вылетел с дороги, наехав на трех детей, игравших возле дома. От полученных травм четырехлетняя девочка скончалась на месте, еще две девочки двух и десяти лет были госпитализированы.

Подозреваемого задержали, он признал свою вину и дал показания, расследование возбужденного против мужчины уголовного дела продолжается. При этом Джанкойский районный суд избрал водителю меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле Председателя Следственного комитета Российской Федерации и руководства Главного следственного управления», - отметили в пресс-службе Следкома.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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