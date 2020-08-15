В Крым запустили 25-метровый флаг Украины

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Волонтеры из Славянска 15 августа запустили на надувных шарах 25-метровый украинский флаг в сторону Крыма.

Волонтеры утром в субботу прибыли на КПВВ «Чонгар» на админгранице Крыма с Херсонской областью. Здесь они рассказали, что флаг Украины сшила жительница Славянска Татьяна Маник. Как отметили участники акции, они хотят показать, что «о жителях Крыма помнят, борьба продолжается».

«В Крыму за инакомыслие преследуют спецслужбы. Но те, кто выехал на материк, борется за преследуемых», – сказали волонтеры.

Вместе с флагом на полуостров отправили 2000 листовок с надписью «Крым – это Украина». В запуске флага принимали участие бывший политузник Владимир Балух, крымскотатарские активисты и вынужденные переселенцы.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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