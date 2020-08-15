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Происшествия

В ДТП в Сакском районе Крыма пострадали три человека

15:27 суббота, 15 августа 2020
Саки

В страшном ДТП на трассе Евпатория – Мирный в результате столкновения двух автомобилей несколько человек пострадали, погибших нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Сообщение об аварии в районе села Ромашкино Сакского района поступило дежурным около половины десятого утра. После прибытия на место происшествия спасатели обнаружили, что столкнулись автомобили Kia Spotage и SsangYong Kyron. В результате удара одна из машин вылетела с трассы и перевернулась на крышу.

Пострадали три человека, при этом водителя SsangYong сотрудникам евпаторийского «КРЫМ-СПАС» пришлось извлекать из автомобиля с помощью специального оборудования.

«Спасателями была оказана помощь в транспортировке пострадавших к карете скорой медицинской помощи», - отметили в пресс-службе спасательного ведомства.Причины столкновения не указываются.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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