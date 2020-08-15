Ученые крымского университета разработали мобильное приложение для охотников

Ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ) разработали мобильное приложение для охотников, отображающее границы всех охотничьих угодий полуострова и другую информацию.

Новое приложение позволит обезопасить и упростить процесс охоты, а также развивать охотничий туризм в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе КФУ.

Охотничий сезон открывается с 15 августа на пернатую перелетную дичь, кроме куропаток и фазанов. В Крыму насчитывается около 8 тыс. охотников.

«К открытию охотничьего сезона-2020, которое в этом году состоится 15 августа, в лаборатории цифрового творчества «Фаблаб» Крымского федерального университета разработали уникальное для Крыма приложение для смартфонов «HunterLands CFU», отображающее границы всех охотничьих угодий полуострова», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что наличие геоинформационных сервисов, предоставляющих реальные данные о расположении границ угодий, способствует развитию охотничьего туризма. В угодья могут приезжать люди, не знакомые с местностью, но с помощью приложения могут быть уверены в том, что охотятся в разрешенных угодьях. «Программа делает процесс охоты более безопасным - при возникновении нештатной ситуации можно подать метку «нужна помощь», и рядом расположенные охотники увидят запрос помощи и локацию на карте в приложении или на сайте», - приводятся в сообщении слова разработчика приложения, руководителя лаборатории «Фаблаб» КФУ Владимира Овчаренко.

Охотник также может видеть на карте в своем мобильном телефоне месторасположение и направление движения других членов охотничьей группы, которые также могут обмениваться различной геоинформацией - треками пройденного пути, местами расположения машины, лагерей и т.д. Программа «HunterLands CFU» полностью бесплатная и доступна для скачивания всем желающим.

«У нас охотники создают свои приложения, аматорские. Разработка ученых для нас интересна. Она нам очень пригодится в ориентировании и облегчит сам процесс охоты. В Крыму большие площади под охотничьими угодьями - это более одного миллиона гектар», - рассказал ТАСС председатель совета региональной общественной организации «Крымское республиканское общество охотников и рыболовов» Виктор Хортив.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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