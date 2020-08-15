Система дистанционного обучения в Крыму показала провальный результат

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Система дистанционного обучения в Крыму, введенная в связи с пандемией коронавируса, показала провальный результат.

Крымских школьников перевели на «удаленку» сразу после весенних каникул – всю последнюю четверть они учились в дистанционном режиме. В результате, материал, изучаемый в конце года, придется проходить заново.

«В апреле и мае учебная программа усвоена детьми таким образом, что необходимо дорабатывать и закреплять те темы, которые проходили в этот период, – дипломатично подвела итоги четвертой четверти министр образования РК Валентина Лаврик. – Все это будет выполнено за счет интенсификации учебного процесса, чтобы дети в установленные учебными занятиями уроки могли усвоить эти темы».

Напомним, крымчане жаловались, что в период «удаленки» обучающую функцию, по сути, переложили на родителей: учителя только давали и проверяли задания, причем объем заданных уроков и время, отведенное на их исполнение, часто были несоразмерны. Плюс крымские школы оказались технически не готовы к работе в новых условиях.

Несмотря на то, что с 1 сентября система образования начнет работать в очном режиме, ситуация может повториться. Интенсификация учебного процесса подразумевает увеличение пройденного материала в заданную единицу времени. Так как, перед учителями поставлена задача снова изучить со школьниками темы четвертой четверти предыдущего года и не выбиться из текущего графика, они будут вынуждены объяснять материал «галопом по Европам» и задавать на дом больше, чем обычно. А подробно разбирать с детьми новые темы и домашние задания снова придется родителям.

Отметим, в конце сентября в Крыму в рамках Всероссийской проверочной работы проведут срез знаний для учеников 5-9 классов.

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