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Водный кризис

Симферополь и пригород останется без воды на сутки

Симферополь и пригород останется без воды на сутки

фото © Новости Крыма

Часть Симферополя и прилегающие районы останутся без воды на сутки с 17 по 18 августа из-за проведения аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя. 

«В связи с производством аварийно-восстановительных работ на системе технологического водоснабжения АО «Крым ТЭЦ», 17 августа 2020 с 08:00 до 08:00 18 августа 2020 будет ограничено водоснабжение сел Ана-Юрт, Айкаван, Акрополис, Строгоновка, СТ «Горки», СТ «Строитель», микрорайонов «Свобода», «Сергеевка», «Новосергеевка», «Каменка», «Хошкельды», «Битак», «Солнечная Долина», «Белое», «Луговое», микрорайонов улиц Кечкеметской (№№94-198, №№91-203), Киевской (от гост. Москва до пл. Куйбышева), Куйбышева, Воровского, Тургенева, Беспалова, 51 Армии, Луговая, Лермонтова, Мате Залки, Полюсная, Б. Куна, Сельвинского, Арабатская, Волочаевская, Глинки, Ковыльная (частный сектор, №№86, 88, 90, 92, 94), Бородина, пер. Северный, пр. Победы, прилегающих улиц и переулков», - говорится в сообщении. 

Как сообщили в администрации, симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма» «приносит свои извинения за доставленные неудобства».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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