Школьникам Крыма усложнят программу из-за коронавируса

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Образовательная программа в предстоящем учебном году станет интенсивнее, чтобы школьники восполнили пробелы в знаниях.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.

«В апреле и мае учебная программа усвоена детьми таким образом, что необходимо дорабатывать и закреплять те темы, которые проходили в этот период… Все это будет выполнено за счет интенсификации учебного процесса, чтобы дети в установленные учебными занятиями уроки могли усвоить эти темы», - пояснила Лаврик.

Она добавила, что в Крыму Всероссийские проверочные работы для учеников 5-9 классов начнутся с 20 сентября. Они будут носить диагностический характер.

«Мы предполагаем, что отметки не будут выставляться за эти работы. Диагностика должна показать, насколько эффективен был процесс дистанционного обучения для разных категорий детей», - сказала министр.

Как сообщалось, с 14 сентября по 12 октября в школах страны пройдут Всероссийские проверочные работы, на которых ученики 5-9 классов покажут, чему научились за время дистанционного обучения.

День проведения проверочных работ каждое образовательное учреждение смогут выбрать самостоятельно, однако главным условием является сдача тестов на 2-4 уроках.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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