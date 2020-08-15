Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +26
море +24

Коронавирус в Крыму

Школьникам Крыма усложнят программу из-за коронавируса

14:05 суббота, 15 августа 2020
Школьникам Крыма усложнят программу из-за коронавируса

фото © kerch.fm

Образовательная программа в предстоящем учебном году станет интенсивнее, чтобы школьники восполнили пробелы в знаниях.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.

«В апреле и мае учебная программа усвоена детьми таким образом, что необходимо дорабатывать и закреплять те темы, которые проходили в этот период… Все это будет выполнено за счет интенсификации учебного процесса, чтобы дети в установленные учебными занятиями уроки могли усвоить эти темы», - пояснила Лаврик.

Она добавила, что в Крыму Всероссийские проверочные работы для учеников 5-9 классов начнутся с 20 сентября. Они будут носить диагностический характер.

«Мы предполагаем, что отметки не будут выставляться за эти работы. Диагностика должна показать, насколько эффективен был процесс дистанционного обучения для разных категорий детей», - сказала министр.

Как сообщалось, с 14 сентября по 12 октября в школах страны пройдут Всероссийские проверочные работы, на которых ученики 5-9 классов покажут, чему научились за время дистанционного обучения.

День проведения проверочных работ каждое образовательное учреждение смогут выбрать самостоятельно, однако главным условием является сдача тестов на 2-4 уроках.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

С дистанцией и в классах: как в Крыму пройдут линейки 1 сентября. В Крыму 1 сентября традиционные школьные линейки организуют только для учеников первых и одиннадцатых классов. Остальные учащиеся отпразднуют начало учебного года в учебных классах.

В крымских вузах конкурс - более четырех человек на место. Конкурс на бесплатное обучение в крымских высших учебных заведениях в эту вступительную компанию превышает 4 человека на место.

Власти Севастополя усмотрели нарушения в работе детского лагеря. В частной организации заверяют, что поставили в известность Роспотребнадзор.

Крымчан предупреждают о школьной «побочке» борьбы с коронавирусом. Чтобы минимизировать ущерб от защитных мер, нужна помощь специалистов «по душевной части».

Коронавирус в Крыму
Новый рекорд: в Крыму более полусотни заражений за один день

Новый рекорд: в Крыму более полусотни заражений за один день

За 14 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Масочный режим может быть продлен на годы

Масочный режим может быть продлен на годы

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов убежден, что масочный режим людям придется соблюдать еще пару лет, так как коронавирус не прекратит своего существования.

Здоровье
В ожидании «двух полосок»: как повысить шансы на успешное ЭКО?

В ожидании «двух полосок»: как повысить шансы на успешное ЭКО?

Экстракорпоральное оплодотворение — это вынужденная мера для женщин, которые не могут забеременеть естественным путем. Вероятность успешного оплодотворения и беременности во многом зависит от возраста и состояния здоровья, однако если вы хотите повысить свои шансы стать мамой, вам придется скорректировать свой образ жизни и отказаться от некоторых привычек.

Власть
Развожаев попросил разобраться с палатками на Инжире в Севастополе

Развожаев попросил разобраться с палатками на Инжире в Севастополе

Любители отдыха на природе в палатках нарушают противопожарный режим.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации