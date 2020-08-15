Севастопольцы вышли на митинг: протестовали против всего

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В субботу, 15 августа, в центре Севастополя на улице Ленина протестовали против «колониальной политики чиновников» России, повышения тарифов, требовали честных выборов, отмену карантина и ношение защитных масок в условиях пандемии коронавируса.

Митинг созвали местные коммунисты и представители левых организаций. Глава севастопольских коммунистов Василий Пархоменко высказал возмущение по поводу роспуска двух районный советов в Севастополе, а предстоящие выборы назвал «выбором без выбора», когда «залетные чиновники» в первую очередь «рвутся к кормушке».

Активист Владимир Браковенко раскритиковал строительные проекты в Крыму и Севастополе, в том числе возведение трассы «Таврида».

На митинг также пришли родители с маленькими детьми, которые требовали «вернуть городу детские летние лагеря». Ветераны медицины 13-го завода и «Севморзавода», которые присутствовали на митинге, настаивали на возвращении городу пионерлагеря «Чайка».

«Власти ведут колониальную политику, нас превращают в обслуживающий персонал, севастопольцы уезжают в поисках лучшей доли, они бьют по самому больному – по детям», – говорили собравшиеся.

Участники митинга держали в руках много печатных и самодельных плакатов: «Будущее – за народными предприятиями», «Возродим село – накормим Россию», «Верните трудовому коллективу ФГУПС 13 судоремонтного завода оздоровительный комплекс «Чайка»», «Вся власть красным Советам», «Нет принудительной вакцинации, чипированию, бессмысленному ношению масок», «Прививки – смерть, маски – рабство»,«Голодный пенсионер- позор государства», «Социализму – да! Капитализму – нет!», «СССР – наша гордость и слава», «Хабаровск, Севастополь с вами! Просыпайтесь, города, с нашей родиной беда!». Маленькие дети демонстрировали плакат «Здоровые дети – основа государства».

В итоговой резолюции участники потребовали остановить рост цен и тарифов, построить очистные сооружения, национализировать природные богатства и провести честные выборы. Резолюцию приняли единогласно.

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