Севастополец грозился убить соседку из-за парковочного места

В Севастополе спор из-за парковочного места перерос в угрозы расправой и возбуждение уголовного дела.

О конфликте между 59-летним мужчиной и 35-летней женщиной, не поделивших дворовую территорию, сообщили в УМВД по городу Севастополю.

Началось все с неправильно припаркованного, по мнению мужчины, автомобиля. Свои претензии он высказал автоледи, из-за чего между ними завязалась словестная перепалка. В выражениях соседи, видимо, не стеснялись, так как во время конфликта мужчина пригрозил женщине расправой.

Настрой соседа она не оценила и, опасаясь за свою жизнь, сообщила об инциденте правоохранителям. Сотрудники ОМВД по Гагаринскому району задержали бойкого мужчину.

«Вина задержанного подтверждается свидетельскими показаниями и его признанием», – отмечают правоохранители.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ему угрожает до двух лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: Форпост

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