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Развожаев попросил разобраться с палатками на Инжире в Севастополе

Развожаев попросил разобраться с палатками на Инжире в Севастополе

фото © www.drive2.ru

Любители отдыха на природе в палатках нарушают противопожарный режим.

Отсутствие осадков и высокая температура воздуха стали основаниями для ввода с 14 августа в Севастополе особого противопожарного режима.

Он устанавливается на территории Балаклавского района, пяти участковых лесничеств, садовых товариществ и землях сельхоз назначения, прилегающих к лесным участкам. Об этом на заседании правительства региона сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский

В свою очередь, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев выразил удивление тому, что он увидел правее пляжа «Золотой» в Балаклаве, где он был 13 августа с инспекцией.

«Там какое-то огромное количество палаток, каких-то непонятных строений. Как это соотносится с противопожарным режимом? Причем находятся (палатки – прим.) именно в заказнике, под деревьями. Непонятно что они там жгут – не жгут. Кто этим всем занимается, и как это все организовано? Весь берег – палатка на палке. Они на каком основании все в лесу находятся?», – спросил Развожаев.

Речь, к слову, идет о территории «Инжира» – самого популярного в Севастополе места отдыха на природе с палатками.

В ответ на реплику главы города, Алексей Краснокутский сказал, что палатки нарушают противопожарный режим.

«Разберитесь», – попросил врио губернатора.

В тексте использованы материалы: Форпост

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