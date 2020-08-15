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Развожаев попросил разобраться с палатками на Инжире в Севастополе
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Любители отдыха на природе в палатках нарушают противопожарный режим.
Отсутствие осадков и высокая температура воздуха стали основаниями для ввода с 14 августа в Севастополе особого противопожарного режима.
Он устанавливается на территории Балаклавского района, пяти участковых лесничеств, садовых товариществ и землях сельхоз назначения, прилегающих к лесным участкам. Об этом на заседании правительства региона сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский
В свою очередь, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев выразил удивление тому, что он увидел правее пляжа «Золотой» в Балаклаве, где он был 13 августа с инспекцией.
«Там какое-то огромное количество палаток, каких-то непонятных строений. Как это соотносится с противопожарным режимом? Причем находятся (палатки – прим.) именно в заказнике, под деревьями. Непонятно что они там жгут – не жгут. Кто этим всем занимается, и как это все организовано? Весь берег – палатка на палке. Они на каком основании все в лесу находятся?», – спросил Развожаев.
Речь, к слову, идет о территории «Инжира» – самого популярного в Севастополе места отдыха на природе с палатками.
В ответ на реплику главы города, Алексей Краснокутский сказал, что палатки нарушают противопожарный режим.
«Разберитесь», – попросил врио губернатора.
В тексте использованы материалы: Форпост
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