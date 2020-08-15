Здоровье
Почему о витамине D столько говорят?
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Еще в детстве многие слышали, что витамин D настолько уникальный, что человек получает его только из солнца. И это действительно так. Почти всю его дозу мы усваиваем кожей. Недостаток витамина D - одна из серьезных проблем жителей мегаполиса. Ранний подъем до восхода солнца и приход домой после заката не оставляет никакого шанса витамину синтезироваться. Что же делать?
За что отвечает витамин D
Витамин D важный компонент химии организма, который поддерживает здоровье человека. Он обеспечивает нормальный рост и развитие детей, повышает иммунитет, держит в тонусе мышцы. Витамин D необходим для функционирования щитовидной железы, которая вырабатывает гормоны для поддержания функций обмена веществ и деятельности головного мозга. Также он препятствует росту раковых клеток и участвует в регуляции артериального давления и сердцебиения.
Важно! Витамин D не следует получать на солнце тем, кому оно противопоказано в принципе (например, тем, у кого диагностирована меланома или есть к ней склонность)
Как получить витамин D
Самый простой и естественный способ - находиться на улице в дневное время суток. Эффективнее всего витамин D синтезируется во время не интенсивного солнца, то есть с утра и вечером. Тут двойная польза, так как признано, что лучшее время для загара до 10 часов утра и после 4-5 часов вечера. Но если летом получить достаточное количество витамина D проще, как поступить осенью и зимой? Необходимо добавить в свою “диету» пищевые источники витамина D, такие как молочные продукты, рыбий жир, печень рыб, икра, яичный желток. Получить необходимую дозу витамина можно и из аптечного витамина D3 в качестве добавки к пище.
Важно! Прежде чем самостоятельно начать принимать витамин D, необходимо сдать анализ на его содержание в организме и проконсультироваться с врачом. Ударная доза витамина D может грозить почечной недостаточностью.
Также необходимо учитывать факторы, которые могут помешать организму получать достаточное количество витамина D. Это усиленная пигментация кожи, то есть немного смуглая и темнее, а также возраст. Стареющая кожа теряет способность синтезировать витамин D, а на смуглой коже он вырабатывается менее эффективно.
А сколько нужно провести на солнце, чтобы получить норму витамина D?Суточная потребность в витамине D составляет 2,5-5 мкг. Чтобы получить такую дозу, специалисты рекомендуют находиться под прямыми солнечными лучами от 5 до 15 минут в день, подставляя лицо, руки и ноги. Крем от солнца, стекло и прочие препятствия не дадут витамину D синтезироваться, поэтому врачи не советуют принимать “солнечные ванны» больше этого времени.
Витамин D и болезни
Недостаток витамина D несет негативное влияние на организм, как и авитаминоз. Из-за низкого содержания этого витамина повышается риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, диабета, склероза, ревматоидного артрита, остеопороза, а также ожирения. По причине климатических и территориальных особенностей России, необходимо следить за уровнем витамина D. Чтобы определить его достаточно сдать кровь из вены на анализ в клинике, а после результатов проконсультироваться с врачом. Он, в свою очередь, если увидит острую нехватку, назначит прием витамина D3.
В тексте использованы материалы: Медпортал
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Почему о витамине D столько говорят?
Еще в детстве многие слышали, что витамин D настолько уникальный, что человек получает его только из солнца. И это действительно так. Почти всю его дозу мы усваиваем кожей. Недостаток витамина D - одна из серьезных проблем жителей мегаполиса. Ранний подъем до восхода солнца и приход домой после заката не оставляет никакого шанса витамину синтезироваться. Что же делать?
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