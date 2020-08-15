Пляжи Судака: немытая гранитная набережная и проблемы с вывозом мусора

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В Судаке не моют гранитную поверхность и не убирают набережную, также в городе и прилегающих поселках – проблемы с вывозом бытового мусора.

Об этом сообщила пресс-служба Минкурортов Крыма.

«Проверяя состояние пляжей в Судаке, представители Министерства обратили внимание на санитарное состояние набережной, которая нуждается в мойке гранитной поверхности и более тщательной уборке, что было поставлено на контроль администрации города. Также отмечена недобросовестная работа регионального оператора по вывозу бытового мусора, как в городе, так и в прилегающих поселках. Указанные проблемные вопросы, влияющие на туристическую привлекательность курортного региона, будут доведены до руководства Республики Крым с целью недопущения их повторения», – говорится в сообщении.

Ранее власти Крыма провели очередной рейд по пляжам и выявили проблемы с санитарным состоянием и вывозом мусора на некоторых из них в Черноморском районе.

До этого крымские власти сообщали, что пляжи в Саках и Ялте лидируют по количеству нарушений.

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