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Водный кризис

Питающее Севастополь водохранилище «усохло» еще на 5,7 млн кубов

Питающее Севастополь водохранилище «усохло» еще на 5,7 млн кубов

фото © Новости Крыма

Объем воды в Чернореченском водохранилище, которое питает Севастополь, по состоянию на 12 августа составляет 24,4 миллиона кубометров или около 38% от проектного объема.

Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства Севастополя.

В начале июля объем воды в водохранилище составлял 30,112 миллиона кубометров.  Таким образом, чуть меньше, чем за полтора месяца основной источник воды уменьшился на 5,7 миллиона кубометров.

«При полном отсутствии осадков и среднесуточной подаче в 170 тысяч кубометров запасов воды в Чернореченском водохранилище хватит до декабря 2020 года», - отметили в пресс-службе департамента городского хозяйства.

Как ранее сообщалось, за май и июнь 2020 года водохранилище потеряло 4,5 миллиона кубометров воды  . В начале июля врио губернатора города Михаил Развожаев отмечал, что в этом году запасы Чернореченского водохранилища «фактически в два раза меньше», чем в прошлом году,  но по июльским прогнозам городских властей, воды могло хватить до ноября.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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