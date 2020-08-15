Водный кризис
Развитие сюжета: У Севастополя осталось воды на три с половиной месяца ● Ученые признали, что реки Крыма - в катастрофическом положении ● Повелители дождей: в Крыму взялись за искусственные осадки ● Эксперт: без днепровской воды крымская земля засохла, трубопровод российских военных не поможет ● На донышке: сколько воды осталось в Симферопольском водохранилище
Питающее Севастополь водохранилище «усохло» еще на 5,7 млн кубов
фото © Новости Крыма
Объем воды в Чернореченском водохранилище, которое питает Севастополь, по состоянию на 12 августа составляет 24,4 миллиона кубометров или около 38% от проектного объема.
Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства Севастополя.
В начале июля объем воды в водохранилище составлял 30,112 миллиона кубометров. Таким образом, чуть меньше, чем за полтора месяца основной источник воды уменьшился на 5,7 миллиона кубометров.
«При полном отсутствии осадков и среднесуточной подаче в 170 тысяч кубометров запасов воды в Чернореченском водохранилище хватит до декабря 2020 года», - отметили в пресс-службе департамента городского хозяйства.
Как ранее сообщалось, за май и июнь 2020 года водохранилище потеряло 4,5 миллиона кубометров воды . В начале июля врио губернатора города Михаил Развожаев отмечал, что в этом году запасы Чернореченского водохранилища «фактически в два раза меньше», чем в прошлом году, но по июльским прогнозам городских властей, воды могло хватить до ноября.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Рейды по борьбе с незаконной торговлей будут проходить в Ялте ежедневно. Рейды по борьбе с нелегальной торговлей в Ялте будут проводиться без выходных.
Отремонтированный на деньги Москвы центр Севастополя превращают в свинарник. Прямо во дворах жилых домов исторического центра, пережившего реконструкцию, благоухает мусорная свалка.
Строительство приюта для бездомных животных в Симферополе заморожено. Ведется судебное разбирательство с подрядчиком, сорвавшим сроки строительства приюта для бездомных животных в микрорайоне Каменка крымской столицы.
Крымчане стали активнее платить за коммуналку. Жители Крыма после снятия ограничений по коронавирусу стали лучше платить за коммуналку.
В ожидании «двух полосок»: как повысить шансы на успешное ЭКО?
Экстракорпоральное оплодотворение — это вынужденная мера для женщин, которые не могут забеременеть естественным путем. Вероятность успешного оплодотворения и беременности во многом зависит от возраста и состояния здоровья, однако если вы хотите повысить свои шансы стать мамой, вам придется скорректировать свой образ жизни и отказаться от некоторых привычек.
Почему о витамине D столько говорят?
Еще в детстве многие слышали, что витамин D настолько уникальный, что человек получает его только из солнца. И это действительно так. Почти всю его дозу мы усваиваем кожей. Недостаток витамина D - одна из серьезных проблем жителей мегаполиса. Ранний подъем до восхода солнца и приход домой после заката не оставляет никакого шанса витамину синтезироваться. Что же делать?
Ученый рассказал о «геофизическом» оружии США
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал об американской системе HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program / Программа исследования полярных сияний высокочастотным воздействием).
Бывшую крымскую чиновницу, поп-звезду Легкоступову нашли с проломанной головой
В Москве с пробитой головой нашли певицу Валентину Легкоступову, исполнительницу хита «Ягода-Малина».
11 августа
«Это не Мальдивы, это Крым!»: на полуострове обнаружили райский пляж с кристально чистой водой
11 августа
Валентина Легкоступова скончалась в Москве
12 часов назад
Курортный сезон
Новости курортного сезона