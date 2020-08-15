Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Новый рекорд: в Крыму более полусотни заражений за один день ● В Крыму температуру школьникам будут мерить специальные дежурные ● Масочный режим может быть продлен на годы ● Большинство российских медиков не доверяют местной вакцине от COVID-19 ● В Ялте аквапарки заставили делать два санитарных дня в неделю
Один человек с COVID-19 скончался в Крыму
Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.
Об этом говорится в сообщении регионального минздрава о ситуации с коронавирусом в республике.
Таким образом, на сегодняшний день в Крыму от COVID-19 скончались 20 человек. Выздоровели 1190 человек, из них 28 за прошедшие сутки.
Ранее в республике было зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции. 14 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 – при скрининге здорового населения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Масочный режим может быть продлен на годы. Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов убежден, что масочный режим людям придется соблюдать еще пару лет, так как коронавирус не прекратит своего существования.
Большинство российских медиков не доверяют местной вакцине от COVID-19. В России 52 процента медицинских работников не готовы сделать прививку от коронавирусной инфекции, зарегистрированной недавно в России.
Минздрав России опубликует данные об исследованиях вакцины от COVID-19. Данные о доклинических и клинических исследованиях российской вакцины от COVID-19 будут опубликованы в ближайшее время.
Семь случаев COVID-19 зарегистрировано в Севастополе. COVID-19 за прошедшие сутки подтвержден у семи севастопольцев.
Новый рекорд: в Крыму более полусотни заражений за один день
За 14 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Масочный режим может быть продлен на годы
Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов убежден, что масочный режим людям придется соблюдать еще пару лет, так как коронавирус не прекратит своего существования.
На Крым идут сильные ливни, грозы и шквал
В ближайшие сутки в Крым придет непогода, предупреждает пресс-служба МЧС РК.
12 августа
Валентина Легкоступова скончалась в Москве
18 часов назад
«Это не Мальдивы, это Крым!»: на полуострове обнаружили райский пляж с кристально чистой водой
11 августа
Британский профессор разрушил мифы о здоровой еде, соли и похудении
Британский профессор Тим Спектор, автор разрушающей мифы книги, утверждает, что все, что вы думаете о еде, неправильно. По мнению ученого, можно пропускать завтрак, веганство не всегда полезно для здоровья, а соль в чипсах не приводит к сердечному приступу.