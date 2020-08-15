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Коронавирус в Крыму

Один человек с COVID-19 скончался в Крыму

12:25 суббота, 15 августа 2020

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Об этом говорится в сообщении регионального минздрава о ситуации с коронавирусом в республике.

Таким образом, на сегодняшний день в Крыму от COVID-19 скончались 20 человек. Выздоровели 1190 человек, из них 28 за прошедшие сутки.

Ранее в республике было зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции. 14 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 – при скрининге здорового населения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Масочный режим может быть продлен на годы. Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов убежден, что масочный режим людям придется соблюдать еще пару лет, так как коронавирус не прекратит своего существования.

Большинство российских медиков не доверяют местной вакцине от COVID-19. В России 52 процента медицинских работников не готовы сделать прививку от коронавирусной инфекции, зарегистрированной недавно в России.

Минздрав России опубликует данные об исследованиях вакцины от COVID-19. Данные о доклинических и клинических исследованиях российской вакцины от COVID-19 будут опубликованы в ближайшее время.

Семь случаев COVID-19 зарегистрировано в Севастополе. COVID-19 за прошедшие сутки подтвержден у семи севастопольцев.

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