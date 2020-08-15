Новый рекорд: в Крыму более полусотни заражений за один день

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За 14 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции.

14 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1715 случаев новой коронавирусной инфекции. 83 из них завозные из-за границы, 112 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1276 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 244 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3486 человек.

Выздоровевших за весь период – 1190 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Большинство российских медиков не доверяют местной вакцине от COVID-19. В России 52 процента медицинских работников не готовы сделать прививку от коронавирусной инфекции, зарегистрированной недавно в России.

Минздрав России опубликует данные об исследованиях вакцины от COVID-19. Данные о доклинических и клинических исследованиях российской вакцины от COVID-19 будут опубликованы в ближайшее время.

Семь случаев COVID-19 зарегистрировано в Севастополе. COVID-19 за прошедшие сутки подтвержден у семи севастопольцев.

Небольшой спад: число новых заражений коронавирусом в Крыму снизилось. За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции.