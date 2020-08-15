Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму температуру школьникам будут мерить специальные дежурные ● Масочный режим может быть продлен на годы ● Большинство российских медиков не доверяют местной вакцине от COVID-19 ● В Ялте аквапарки заставили делать два санитарных дня в неделю ● Минздрав России опубликует данные об исследованиях вакцины от COVID-19
Новый рекорд: в Крыму более полусотни заражений за один день
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За 14 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции.
14 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 – при скрининге здорового населения.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1715 случаев новой коронавирусной инфекции. 83 из них завозные из-за границы, 112 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1276 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 244 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3486 человек.
Выздоровевших за весь период – 1190 человек.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Большинство российских медиков не доверяют местной вакцине от COVID-19. В России 52 процента медицинских работников не готовы сделать прививку от коронавирусной инфекции, зарегистрированной недавно в России.
Минздрав России опубликует данные об исследованиях вакцины от COVID-19. Данные о доклинических и клинических исследованиях российской вакцины от COVID-19 будут опубликованы в ближайшее время.
Семь случаев COVID-19 зарегистрировано в Севастополе. COVID-19 за прошедшие сутки подтвержден у семи севастопольцев.
Небольшой спад: число новых заражений коронавирусом в Крыму снизилось. За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции.
Новый рекорд: в Крыму более полусотни заражений за один день
За 14 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Масочный режим может быть продлен на годы
Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов убежден, что масочный режим людям придется соблюдать еще пару лет, так как коронавирус не прекратит своего существования.
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