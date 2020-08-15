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Коронавирус в Крыму

Масочный режим может быть продлен на годы

08:49 суббота, 15 августа 2020
Масочный режим может быть продлен на годы

фото © pixabay.com

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов убежден, что масочный режим людям придется соблюдать еще пару лет, так как коронавирус не прекратит своего существования.

По словам специалиста, вероятнее всего, COVID станет сезонной инфекцией, но в будущем будет наносить меньший урон.

Тем не менее, в осенне-зимний период стоит усиленно следить за чистотой рук и не пренебрегать требованиями Роспотребнадзора, потому что в холодное время вирус более жизнеспособный из-за нехватки ультрафиолета.

К тому же ношение масок предохранит от других инфекций.

«В масштабах эволюции вируса восемь месяцев – всего лишь мгновение. Он будет эволюционировать десятилетиями и столетиями. Со временем он просто станет менее болезнетворным и ослабеет», — считает профессор.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о регистрации в стране первой вакцины от новой коронавирусной инфекции. Он отметил, что одна из его дочерей приняла участие в эксперименте по испытанию вакцины.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Минздрав России опубликует данные об исследованиях вакцины от COVID-19. Данные о доклинических и клинических исследованиях российской вакцины от COVID-19 будут опубликованы в ближайшее время.

Семь случаев COVID-19 зарегистрировано в Севастополе. COVID-19 за прошедшие сутки подтвержден у семи севастопольцев.

Небольшой спад: число новых заражений коронавирусом в Крыму снизилось. За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции.

В Украине - антирекорд по количеству новых случаев заражения. По состоянию на утро пятницы, 14 августа, коронавирус в Украине подтвердился еще у 1 732 человек.

Коронавирус в Крыму
Масочный режим может быть продлен на годы

Масочный режим может быть продлен на годы

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов убежден, что масочный режим людям придется соблюдать еще пару лет, так как коронавирус не прекратит своего существования.

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