Масочный режим может быть продлен на годы

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Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов убежден, что масочный режим людям придется соблюдать еще пару лет, так как коронавирус не прекратит своего существования.

По словам специалиста, вероятнее всего, COVID станет сезонной инфекцией, но в будущем будет наносить меньший урон.

Тем не менее, в осенне-зимний период стоит усиленно следить за чистотой рук и не пренебрегать требованиями Роспотребнадзора, потому что в холодное время вирус более жизнеспособный из-за нехватки ультрафиолета.

К тому же ношение масок предохранит от других инфекций.

«В масштабах эволюции вируса восемь месяцев – всего лишь мгновение. Он будет эволюционировать десятилетиями и столетиями. Со временем он просто станет менее болезнетворным и ослабеет», — считает профессор.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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