Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Большинство российских медиков не доверяют местной вакцине от COVID-19 ● В Ялте аквапарки заставили делать два санитарных дня в неделю ● Минздрав России опубликует данные об исследованиях вакцины от COVID-19 ● С дистанцией и в классах: как в Крыму пройдут линейки 1 сентября ● Семь случаев COVID-19 зарегистрировано в Севастополе
Масочный режим может быть продлен на годы
фото © pixabay.com
Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов убежден, что масочный режим людям придется соблюдать еще пару лет, так как коронавирус не прекратит своего существования.
По словам специалиста, вероятнее всего, COVID станет сезонной инфекцией, но в будущем будет наносить меньший урон.
Тем не менее, в осенне-зимний период стоит усиленно следить за чистотой рук и не пренебрегать требованиями Роспотребнадзора, потому что в холодное время вирус более жизнеспособный из-за нехватки ультрафиолета.
К тому же ношение масок предохранит от других инфекций.
«В масштабах эволюции вируса восемь месяцев – всего лишь мгновение. Он будет эволюционировать десятилетиями и столетиями. Со временем он просто станет менее болезнетворным и ослабеет», — считает профессор.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о регистрации в стране первой вакцины от новой коронавирусной инфекции. Он отметил, что одна из его дочерей приняла участие в эксперименте по испытанию вакцины.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Минздрав России опубликует данные об исследованиях вакцины от COVID-19. Данные о доклинических и клинических исследованиях российской вакцины от COVID-19 будут опубликованы в ближайшее время.
Семь случаев COVID-19 зарегистрировано в Севастополе. COVID-19 за прошедшие сутки подтвержден у семи севастопольцев.
Небольшой спад: число новых заражений коронавирусом в Крыму снизилось. За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции.
В Украине - антирекорд по количеству новых случаев заражения. По состоянию на утро пятницы, 14 августа, коронавирус в Украине подтвердился еще у 1 732 человек.
Масочный режим может быть продлен на годы
Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов убежден, что масочный режим людям придется соблюдать еще пару лет, так как коронавирус не прекратит своего существования.
В ожидании «двух полосок»: как повысить шансы на успешное ЭКО?
Экстракорпоральное оплодотворение — это вынужденная мера для женщин, которые не могут забеременеть естественным путем. Вероятность успешного оплодотворения и беременности во многом зависит от возраста и состояния здоровья, однако если вы хотите повысить свои шансы стать мамой, вам придется скорректировать свой образ жизни и отказаться от некоторых привычек.
Почему о витамине D столько говорят?
Еще в детстве многие слышали, что витамин D настолько уникальный, что человек получает его только из солнца. И это действительно так. Почти всю его дозу мы усваиваем кожей. Недостаток витамина D - одна из серьезных проблем жителей мегаполиса. Ранний подъем до восхода солнца и приход домой после заката не оставляет никакого шанса витамину синтезироваться. Что же делать?
На Крым идут сильные ливни, грозы и шквал
В ближайшие сутки в Крым придет непогода, предупреждает пресс-служба МЧС РК.
12 августа
Валентина Легкоступова скончалась в Москве
14 часов назад
«Это не Мальдивы, это Крым!»: на полуострове обнаружили райский пляж с кристально чистой водой
11 августа
В Крыму утонул пятилетний ребенок
22 часа назад
Крымским отелям не хватает персонала в турсезон
Нехватка персонала в ряде крымских гостиниц стала одной из проблем, вызванной резким стартом туристического сезона и закрытием границы с Украиной.