Общество
Какой сегодня праздник 15 августа
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Сегодня, 15 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День памяти Виктора Цоя
15 августа 1990 года в 12 часов 28 минут Виктор Цой погиб в автокатастрофе.
Песни Цоя остаются популярны среди молодежи по сей день. Считается, что смерть Цоя даже способствовала популярности «Кино», создав своего рода культ трагически погибшего героя.
День авиастроителя
Ежегодно 15 августа в ряде стран СНГ празднуется День авиастроителя. Профессиональный праздник, который отмечают авиастроители, был учрежден в 1956 году во времена СССР.
Вот уже половину века отмечается праздник, посвященный дню авиастроителя. Он важен не только для тех, чья работа непосредственно связана с авиастроительством, но и для каждого человека в стране и во всем мире. Ведь авиация в современной жизни занимают важную позицию. Без нее невозможно было бы путешествовать в дальние страны, одерживать победу на фронтах, осуществлять экспорт продукции и совершать многие другие значимые операции.
Степан Сеновал
Народный праздник «Степан Сеновал» отмечается 15 августа (по старому стилю - 2 августа). В этот день церковь отмечает перенесение в столицу Византии из Иерусалима мощей апостола от семидесяти Стефана. Другие названия праздника: «Степан», «Стефан», «Сеновал». 15 августа крестьяне заканчивали покос травы, собирали поздноцветущие травы, совершали охранительный обряд с лошадьми.
Также сегодня, 15 августа, отмечают такие праздники:
- День археолога
- День памяти святого блаженного Василия, Московского чудотворца
- Вознесение Девы Марии (Assumption of Mary)
- День Республики Тыва
- Всемирный день бездомных животных
- Международный день геокешинга (International Geocaching Day)
- Праздник сладких огурцов
- День рождения телефонного приветствия «Алло»
- День шептания с лунными Девами
- День расслабления (National Relaxation Day) в США
- День освобождения Кореи
- День матери в Коста-Рике
- День неудач (National Failures Day) в США
- Праздник разлива Нила в Египте
- День лимонного пирога с безе (National Lemon Meringue Pie Day) в США
Сегодня именины празднуют: Иван, Федор, Василий, Степан, Роман, Никодим, Кирилл, Авив, Мавр, Фауст, Тарас, Фока, Гамалиил, Гонорат, Екзуперия, Люцилла, Немезий, Олимп, Симфроний, Теодол.
Что происходило 15 августа в прошлые годы
778 - прикрывая отход войск Карла Великого, в Испании погибает франкский маркграф Роланд (знаменитый герой французских эпических сказаний, увековечен в поэме «Песнь о Роланде»).
1620 - из английского порта Саутгемптон выходит в плавание парусное судно «Мэйфлауер», на нем англичане пересекли Атлантический океан.
1810 - в честь победы Наполеона под Аустерлицем («битва трех императоров») в Париже воздвигнута Вандомская колонна.
1835 - запатентована стиральная машина с вращающимся барабаном (представляла собой деревянный ящик с подвижной рамой).
1877 - Томас Эдисон предложил использовать в качестве приветствия при общении по телефону слово «hello».
1914 - впервые через Панамский канал (соединяет Атлантическиий и Тихий океан) проходит судно.
1920 - войска Красной армии терпят поражение в Варшавской битве (британские историки включили его в список 18 наиболее выдающихся переломных битв в мировой истории), это позволило полякам начать мирные переговоры и добиться на них существенных уступок от большевиков.
1921 - шведский полярный исследователь Фритьоф Нансен в Женеве (Швейцария) возглавил международную конференцию по вопросам помощи голодающим России (одной из причин голода была длительная Гражданская война).
1944 - в ходе Второй мировой войны немцы начали отходить на Линию Зигфрида (система фортификационных оборонительных сооружений, отдельные ее элементы используются и сегодня, в частности войсками НАТО).
1994 - во Францию доставлен Ильич Рамирес Санчес (известен как Карлос Шакал): один из самых известных и опасных террористов-наемников XX века (история этого человека стала сценарием для многих фильмов).
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 15 августа. Какие праздники будут завтра?
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