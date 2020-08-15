Гастролер из Краснодара вскрывал платежные терминалы в Симферополе

Оперативниками Симферополя в Краснодаре задержан подозреваемый в серии краж из платежных терминалов, совершенных в крымской столице.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по г. Симферополю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Краснодар задержан подозреваемый в кражах из платежных терминалов.

Сотрудниками полиции было установлено, что ранее судимый за имущественные преступления 50-летний житель города Краснодара с помощью специальных отмычек вскрыл два платежных терминала, расположенных в магазинах Симферополя и забрал денежные средства на общую сумму более 104 тысячи рублей. В последующем злоумышленник покинул территорию Республики Крым.

Оперативниками по месту жительства подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты орудия взлома, автомобиль, на котором передвигался злоумышленник и одежда, которую мужчина использовал во время совершения преступлений.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

Следственными органами отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Симферополю по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Санкция данных статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания города Симферополя.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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