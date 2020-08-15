Происшествия
Гастролер из Краснодара вскрывал платежные терминалы в Симферополе
Оперативниками Симферополя в Краснодаре задержан подозреваемый в серии краж из платежных терминалов, совершенных в крымской столице.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.
Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по г. Симферополю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Краснодар задержан подозреваемый в кражах из платежных терминалов.
Сотрудниками полиции было установлено, что ранее судимый за имущественные преступления 50-летний житель города Краснодара с помощью специальных отмычек вскрыл два платежных терминала, расположенных в магазинах Симферополя и забрал денежные средства на общую сумму более 104 тысячи рублей. В последующем злоумышленник покинул территорию Республики Крым.
Оперативниками по месту жительства подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты орудия взлома, автомобиль, на котором передвигался злоумышленник и одежда, которую мужчина использовал во время совершения преступлений.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.
Следственными органами отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Симферополю по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Санкция данных статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания города Симферополя.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте средь бела дня украли со стройки металл почти на полмиллиона рублей. Сотрудники полиции раскрыли крупную кражу металлических комплектующих со строящегося объекта.
В Крыму за сутки зарегистрировали 40 случаев телефонного мошенничества. Полицейские зарегистрировали в Крыму больше 40 случаев телефонного мошенничества за последние сутки.
Мошенники от имени мэра Симферополя выпрашивали деньги на лечение. В социальной сети «Одноклассники» мошенники создали поддельную страницу главы администрации Симферополя Елены Проценко и стали выпрашивать от ее имени деньги на лечение.
Симферополец с ножом ограбил два офиса микрозаймов. Симферополец ограбил два офиса микрозаймов, угрожая ножом их сотрудникам, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Новый рекорд: в Крыму более полусотни заражений за один день
За 14 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Масочный режим может быть продлен на годы
Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов убежден, что масочный режим людям придется соблюдать еще пару лет, так как коронавирус не прекратит своего существования.
На Крым идут сильные ливни, грозы и шквал
В ближайшие сутки в Крым придет непогода, предупреждает пресс-служба МЧС РК.
12 августа
Валентина Легкоступова скончалась в Москве
18 часов назад
«Это не Мальдивы, это Крым!»: на полуострове обнаружили райский пляж с кристально чистой водой
11 августа
Британский профессор разрушил мифы о здоровой еде, соли и похудении
Британский профессор Тим Спектор, автор разрушающей мифы книги, утверждает, что все, что вы думаете о еде, неправильно. По мнению ученого, можно пропускать завтрак, веганство не всегда полезно для здоровья, а соль в чипсах не приводит к сердечному приступу.