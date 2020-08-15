Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом от еды

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Приходящие из Китая сообщения о том, что коронавирус обнаруживается на упаковках с замороженными импортными продуктами – например, эквадорскими креветками или бразильскими куриными крылышками, – вызывают опасения насчет того, что COVID-19 может передаваться через пищу.

Что говорят по этому поводу специалисты?

На этой неделе поступали сообщения от китайских властей о том, что взятый с поверхности партии импортированных из Бразилии замороженных куриных крылышек образец дал положительный результат на коронавирус.

Надо ли паниковать? Результаты тестов у людей, которые могли контактировать с этими куриными крылышками, пока что оказались отрицательными, говорится в заявлении китайских властей, и ведется отслеживание продуктов той же марки, которые уже были проданы. Между тем, один эксперт сказал, что тесты образцов, полученных с курицы, могли выявить генетический материал мертвого коронавируса, что может вызвать ложные срабатывания.

Вот итог: врачи и эксперты в области здравоохранения неоднократно заявляли, что коронавирус вряд ли передается через пищу, утверждает CNN. Эксперты в области здравоохранения говорят, что нет никаких доказательств того, что коронавирус может передаваться через пищу.

Руководитель отдела реагирования на вспышки и профилактики Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) доктор Иэн Уильямс, который исследует болезни пищевого и водного происхождения, ранее говорил, что нет никаких доказательств того, что COVID-19 «вызывается пищей или службами общественного питания».

«Это действительно респираторная связь, от человека к человеку, - сказал доктор Уильямс. – На данный момент нет никаких доказательств, указывающих на то, что еда или общественное питание стали движущей силой эпидемии».

По данным CDC, коронавирус в основном распространяется через респираторные капли, когда инфицированный человек кашляет, чихает или разговаривает, находясь в пределах 6 футов (1,8 м) от другого человека. Лучшие способы предотвратить распространение - это соблюдать социальное дистанцирование, носить маску, тщательно мыть руки и прикрываться при кашле или чихании.

Точку зрения Иэна Уильямса недавно подтвердило совместное заявление Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Министерства сельского хозяйства США о том, что «нет доказательств», что люди могут заразиться вирусом через пищевые продукты или упаковку пищевых продуктов.

Теперь, согласно выводам CDC, возможно, есть вероятность заразиться COVID-19, прикоснувшись к зараженной поверхности (включая упаковку пищевых продуктов), а затем прикоснувшись к своему лицу. Но можно снизить риск заражения, если вымыть руки водой с мылом в течение не менее 20 секунд после работы с упаковкой для пищевых продуктов.

С этим согласны и международные эксперты. «Люди не должны бояться продуктов питания или упаковки пищевых продуктов, а также обработки или доставки продуктов питания», - заявил исполнительный директор Программы чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения ВОЗ д-р Майкл Райан.

«Мне не хотелось бы думать, что мы создадим впечатление, что есть проблемы с нашей едой или с нашими пищевыми цепями, - сказал Райан. – Нет никаких доказательств того, что продукты питания или пищевая цепь участвуют в передаче этого вируса, и люди должны чувствовать себя комфортно и чувствовать себя в безопасности».

ВОЗ ранее заявляла, что «очень маловероятно, что люди могут заразиться COVID-19 через пищевые продукты или упаковку для пищевых продуктов», повторяя, что Covid-19 - это респираторное заболевание, которое в основном передается от человека к человеку.

Кроме того, согласно заявлениям ВОЗ, маловероятно, что коронавирус будет передаваться через товары, произведенные в других странах.

«Несмотря на то, что новый коронавирус может оставаться на поверхности от нескольких часов до нескольких дней (в зависимости от типа поверхности), очень маловероятно, что вирус сохранится на поверхности после перемещения, путешествий и воздействия различных условия и температуры », - сказали в ВОЗ.

Вдобавок, напоминает CNN, у человеческого организма есть еще одна линия защиты. По словам вирусолога Колумбийского университета доктора Анжелы Расмуссен, даже если коронавирус попадет в пищу, желудочная кислота убьет его.

«Когда вы едите любую пищу, неважно – горячую или холодную, она попадет прямо в ваш желудок, где есть среда с высокой кислотностью и низким pH, которая инактивирует вирус», - сказала вирусолог.

Что касается куриных крылышек в Шэньчжэне, эксперт по респираторной медицине из Университета Гонконга Дэвид Хуэй Шучен сказал, что они, вероятно, были заражены во время упаковки. Но это не обязательно означает, что они заразны.

По его словам, тесты могут собирать РНК - генетический материал - мертвого коронавируса, который, как известно, вызывает ложноположительные результаты у пациентов, выздоровевших от COVID-19.

В тексте использованы материалы: МК

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