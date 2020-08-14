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Происшествия

Житель Балаклавы разбил машину соседей и заявил, что ее угнали

25-летнего жителя Балаклавы будут судить за заведомо ложный донос о преступлении.

По данным УМВД по Севастополю, мужчина сообщил в полицию о том, что кто-то угнал автомобиль соседей и разбил его, хотя на самом деле за рулем был он сам.

«Мужчина присматривал за домовладением своих соседей и в связи с этим пользовался их автомобилем «Лада». Во время очередной поездки он не справился с управлением и совершил наезд на световую опору, а чтобы избежать ответственности, скрылся с места ДТП и сообщил в полицию о том, что неизвестный злоумышленник угнал соседский автомобиль», - сообщили в пресс-службе севастопольской полиции.

После вызова сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району довольно быстро смогли установить, что реальным виновником ДТП является сам заявитель. Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет, а также возмещение ущерба хозяевам разбитого автомобиля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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