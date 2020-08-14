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Происшествия

Валентина Легкоступова скончалась в Москве

18:53 пятница, 14 августа 2020
Валентина Легкоступова скончалась в Москве

фото © legkostupovavalentina

Бывшая крымская чиновница и поп-звезда Валентина Легкоступова умерла. 54-летняя российская певица накануне смерти находилась в состоянии комы.

Российская певица Валентины Легкоступова умерла на 55-м году жизни. О смерти певицы 14 августа сообщила на своей странице в Instagram ее дочь Анетта Брил.

«Сегодня в 15.30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память», – написала она.

Ранее сообщалось, что Легкоступова была найдена в квартире с пробитой головой и синяками на теле, а рядом с ней находился ее муж, яхтсмен Юрий Фирсов. По словам супруга певицы, она упала в ванной и ударилась головой.

14 августа дочь певицы в своем микроблоге заявила, что ее мать находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, при этом опровергла заявление российских СМИ о том, что у Легкоступовой была травма головы.

Валентина Легкоступова в течение 20 лет жила в браке с музыкантом Алексеем Григорьевым. У них есть сын Матвей (2001). Дочь Анетту (1991) она родила в первом браке.

В июне 2020 года Легкоступова заявила, что собирается выйти замуж за Фирсова, с которым познакомилась в социальной сети. В июле пара обвенчалась.

Валентина Легкоступова некоторое время была руководителем отдела культуры администрации Феодосии.

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