Происшествия
Валентина Легкоступова скончалась в Москве
фото © legkostupovavalentina
Бывшая крымская чиновница и поп-звезда Валентина Легкоступова умерла. 54-летняя российская певица накануне смерти находилась в состоянии комы.
Российская певица Валентины Легкоступова умерла на 55-м году жизни. О смерти певицы 14 августа сообщила на своей странице в Instagram ее дочь Анетта Брил.
«Сегодня в 15.30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память», – написала она.
Ранее сообщалось, что Легкоступова была найдена в квартире с пробитой головой и синяками на теле, а рядом с ней находился ее муж, яхтсмен Юрий Фирсов. По словам супруга певицы, она упала в ванной и ударилась головой.
14 августа дочь певицы в своем микроблоге заявила, что ее мать находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, при этом опровергла заявление российских СМИ о том, что у Легкоступовой была травма головы.
Валентина Легкоступова в течение 20 лет жила в браке с музыкантом Алексеем Григорьевым. У них есть сын Матвей (2001). Дочь Анетту (1991) она родила в первом браке.
В июне 2020 года Легкоступова заявила, что собирается выйти замуж за Фирсова, с которым познакомилась в социальной сети. В июле пара обвенчалась.
Валентина Легкоступова некоторое время была руководителем отдела культуры администрации Феодосии.
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