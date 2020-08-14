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В Ялте аквапарки заставили делать два санитарных дня в неделю

18:42 пятница, 14 августа 2020
Ялта
В Ялте аквапарки заставили делать два санитарных дня в неделю

фото © azovsky.ru

Власти Ялты проверили работу аттракционов и аквапарков в регионе.

Как пояснил заместитель главы администрации города Дмитрий Карнаух, в ходе рейда осуществлялся мониторинг соблюдения недавнего постановления администрации о дополнительных мерах по профилактике коронавирусной инфекции.

«В ходе встречи с предпринимателями, предоставляющими услуги аквапарков и сезонных аттракционов, где сейчас наблюдается большое скопление граждан, представители администрации и Роспотребнадзора уведомили их о необходимости исполнения документа, которым, в частности, предусматривается установление двух санитарных дней в неделю для проведения дезинфекции помещений и оборудования. А затем оперативно была проведена проверка этих предприятий, в результате которой на некоторых из них были выявлены нарушения», – рассказал Дмитрий Карнаух.

По его словам, в ходе мониторинга было установлено, что на территории одного из аквапарков в санитарный день работали кафе, торговая точка, бассейн и детская зона, а кроме того отсутствовало помещение для хранения дезинфекционных средств.

«При этом сами аттракционы были закрыты для посещения, а работниками предприятия проводилась санитарная обработка территории и оборудования», – уточнил заместитель главы администрации и добавил, что по результатам проверки сотрудниками департамента муниципального контроля составлен акт осмотра территории и выписано предупреждение о выявленных нарушениях, которые направлены в Роспотребнадзор для реагирования.

При проверке второго аквапарка, обратил внимание Карнанух, нарушений выявлено не было – в санитарный день его территория была закрыта для посещения, о чем сообщалось на информационных табличках.

«Аналогичную картину участники рейда увидели при визите к аттракционам: в санитарный день они не работали, и об этом оповещали объявления, а сотрудники предприятий проводили обработку оборудования и конструкций дезинфицирующими средствами», – заверил заместитель главы администрации.

Он также подчеркнул, что подобные проверки на территории Ялтинского региона будут проводиться регулярно.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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