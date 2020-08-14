Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В детской больнице в Крыму закрыли часть отделения из-за COVID-19 ● Люди с отрицательным резус-фактором чаще заболевают COVID-19 ● Сотрудники детской больницы в Крыму не понимают принципа их отправки в обсерватор ● Конец истории: все рейсы теплохода «Князь Владимир» в 2020 году отменены ● В Севастополе от коронавируса умер пенсионер
В Украине - антирекорд по количеству новых случаев заражения
По состоянию на утро пятницы, 14 августа, коронавирус в Украине подтвердился еще у 1 732 человек.
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1732 человек, зафиксировано 19 летальных случаев, 581 пациент выздоровел.
Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро пятницы, 14 августа.
В Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по количеству новых случаев заражения за сутки, днем ранее заболело 1592 человека.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 87 872 человек, из них 46 797 выздоровели, летальных исходов — 2011.
Правительство продлило карантин до 31 августа со смягчением с 22 мая. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.
Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.
Новые правила карантина начали действовать с 3 августа. Решение о делении страны на зоны будут пересматривать каждую пятницу.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Названы противопоказания к российской вакцине от COVID-19. Министерство здравоохранения России выпустило инструкцию по медицинскому применению зарегистрированной вакцины от коронавируса. С
В детской больнице в Крыму закрыли часть отделения из-за COVID-19. В Республиканской детской клинической больнице, которая находится в Симферополе, частично закрыли отделение соматики из-за ситуации с коронавирусом.
Люди с отрицательным резус-фактором чаще заболевают COVID-19. Люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются новой коронавирусной инфекцией и тяжелее переносят болезнь.
Сотрудники детской больницы в Крыму не понимают принципа их отправки в обсерватор. COVID-19 был выявлен за последние три недели как минимум у троих пациентов и двоих сотрудников Республиканской детской клинической больницы, примерно два десятка медиков из учреждения отправили в евпаторийский обсерватор.
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