Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +24
море +25

Коронавирус в Крыму

В Украине - антирекорд по количеству новых случаев заражения

09:13 пятница, 14 августа 2020

По состоянию на утро пятницы, 14 августа, коронавирус в Украине подтвердился еще у 1 732 человек.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1732 человек, зафиксировано 19 летальных случаев, 581 пациент выздоровел.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро пятницы, 14 августа.

В Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по количеству новых случаев заражения за сутки, днем ранее заболело 1592 человека.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 87 872 человек, из них 46 797 выздоровели, летальных исходов — 2011.

Правительство продлило карантин до 31 августа со смягчением с 22 мая. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.

Новые правила карантина начали действовать с 3 августа. Решение о делении страны на зоны будут пересматривать каждую пятницу.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Названы противопоказания к российской вакцине от COVID-19. Министерство здравоохранения России выпустило инструкцию по медицинскому применению зарегистрированной вакцины от коронавируса. С

В детской больнице в Крыму закрыли часть отделения из-за COVID-19. В Республиканской детской клинической больнице, которая находится в Симферополе, частично закрыли отделение соматики из-за ситуации с коронавирусом.

Люди с отрицательным резус-фактором чаще заболевают COVID-19. Люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются новой коронавирусной инфекцией и тяжелее переносят болезнь.

Сотрудники детской больницы в Крыму не понимают принципа их отправки в обсерватор. COVID-19 был выявлен за последние три недели как минимум у троих пациентов и двоих сотрудников Республиканской детской клинической больницы, примерно два десятка медиков из учреждения отправили в евпаторийский обсерватор.

Происшествия
В Крыму утонул пятилетний ребенок

В Крыму утонул пятилетний ребенок

Пятилетний ребенок утонул в море в Черноморском районе Крыма.

Коронавирус в Крыму
Небольшой спад: число новых заражений коронавирусом в Крыму снизилось

Небольшой спад: число новых заражений коронавирусом в Крыму снизилось

За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Курортный сезон
Очередной скандал в Крыму: таксист выбросил семью туристов с годовалым ребенком в поле

Очередной скандал в Крыму: таксист выбросил семью туристов с годовалым ребенком в поле фото

Таксист выбросил из машины семью туристов с годовалым ребенком. Троих туристов спас местный тракторист.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации