В Украине - антирекорд по количеству новых случаев заражения

По состоянию на утро пятницы, 14 августа, коронавирус в Украине подтвердился еще у 1 732 человек.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1732 человек, зафиксировано 19 летальных случаев, 581 пациент выздоровел.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро пятницы, 14 августа.

В Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по количеству новых случаев заражения за сутки, днем ранее заболело 1592 человека.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 87 872 человек, из них 46 797 выздоровели, летальных исходов — 2011.

Правительство продлило карантин до 31 августа со смягчением с 22 мая. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.

Новые правила карантина начали действовать с 3 августа. Решение о делении страны на зоны будут пересматривать каждую пятницу.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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