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В Севастополе объявили наивысший класс пожароопасности
На территории Севастополя на период c 14 по 16 августа объявлен пятый класс пожароопасности – наивысший по пятибалльной шкале.
В частности, как сообщает ГУ МЧС России по Севастополю, повышенный риск возгораний наблюдается в селах Верхнесадовое, Фруктовое, Черноречье, Штурмовое, Кизиловое, Резервное, Тыловое, Орлиное, Павловка, Широкое, Колхозное, Терновка, Родное, поселках Сахарная головка и Ласпи, а также городе Инкерман.
«Существует вероятность возникновения ландшафтных и лесных пожаров, возгораний вблизи озер (заросли камыша) и в зеленых зонах городской черты, в населенных пунктах и на объектах экономики, граничащих с лесом», - уточняется в сообщении МЧС.
Спасатели напоминают, что по сухой траве и кронам деревьев огонь распространяется очень быстро, особенно в ветреную погоду. А причиной пожаров чаще всего становится неосторожное обращение с огнем и несанкционированные палы сухой травы.
Жителей и гостей Севастополя просят не оставлять на природе мусор, в особенности стеклянные бутылки, банки и прозрачные осколки, а также не сжигать его, не разводить костры в лесу и на полянах, не использовать мангалы вблизи лесных массивов.
Как сообщалось ранее, под Бахчисараем крупный лесной пожар уничтожил почти 40 гектаров леса. Локализовать огонь пожарным удалось только спустя пять часов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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